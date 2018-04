Juiz peruano ordena prisão de presumíveis homicidas de canadiano linchado na Amazónia

Lusa25 Abr, 2018, 08:48 | Mundo

O corpo de Sebastian Paul Woodroffe foi encontrado no sábado, na região de Ucayali (Amazónia, nordeste), não longe do local onde a mulher tinha sido morta alguns dias antes.

Um vídeo amplamente difundido nas redes sociais nos últimos dias mostra Woodroffe, com o rosto ensanguentado, sentado numa poça de lama, no meio de uma multidão furiosa. Às súplicas do canadiano, uma voz respondeu-lhe que "ia ter o que merecia". Depois um homem coloca um cinto à volta do pescoço do canadiano.

O juiz David Panduro ordenou a detenção de José Ramirez e Nicolas Mori, membros da mesma comunidade da mulher assassinada, "por homicídio qualificado", disseram as autoridades judiciárias, indicando que o canadiano morreu estrangulado depois de ter sofrido múltiplas lesões.

O corpo foi levado na terça-feira para o consulado do Canadá em Lima. Depois da cremação, as cinzas serão repatriadas, acrescentou o procurador Ricardo Jimenez.

Sebastian Paul Woodroffe, vivia há dois anos na região, onde tinha comprado 20 hectares de terreno, de acordo com a imprensa peruana, era suspeito do homicídio, alguns dias antes, de Olivia Arévalo, de 81 anos, líder da comunidade amazónica Shipibo-Conibo.

"Estamos a trabalhar de forma meticulosa sobre este caso. Não vamos permitir que este tipo de homicídios fiquem impunes na região de Uyacali", declarou o procurador.