Kamala Harris é candidata preferida de Putin na corrida à Casa Branca

Foto: Brian Snyder - Reuters

Putin tem um candidato preferido nesta corrida à Casa Branca: a democrata Kamala Harris. O líder russo disse que queria que Joe Biden ganhasse as eleições, mas agora apoia Kamala Harris em vez de Donald Trump.



Putin tinha dito no início deste ano, antes de Biden se retirar da corrida, que o preferia a Trump porque Biden era um político mais previsível da "velha guarda".



Quanto à situação no terreno, Putin diz está estabilizada e que as forças armadas russas já começaram a empurrar o inimigo para fora do país.



O presidente da Rússia diz que o objetivo número um de Moscovo é a conquista da região ucraniana do Donbass.



Putin também garante que o número de recrutas para reforçar o exército russo tem estado a aumentar.



Quanto a possíveis negociações de paz com a Ucrânia, Vladimir Putin defende que as conversações poderiam ter como mediadores, a China, o Brasil e a Índia.