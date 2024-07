Keir Starmer é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. "O nosso trabalho é urgente e começa hoje"

Keir Starmer já é primeiro-ministro do Reino Unido. Depois da audiência com Carlos III, esta sexta-feira de manhã, no Palácio de Buckingham, o líder trabalhista anunciou que aceitou o convite do rei para formar governo. Na primeira declaração oficial diante do Número 10 de Downing Street, reiterou a necessidade de uma "renovação nacional" e assegurou que o "trabalho começa hoje".