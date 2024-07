Sunak despede-se do Governo britânico e demite-se da liderança do Partido Conservador

O primeiro-ministro britânico cessante disse que vai apresentar a demissão ao rei Carlos III, na sequência da derrota dos conservadores nas eleições de quinta-feira, cuja responsabilidade assumiu. Rishi Sunak voltou a pedir desculpas ao país após sua catastrófica derrota eleitoral e disse que ouviu a "raiva e decepção" dos eleitores e seu desejo de mudança.



Falando à porta do Número 10 da Downing Street após uma noite desastrosa para o Partido Conservador, Sunak confirmou a renúncia como primeiro-ministro.



"Ao país, gostaria de dizer, antes de mais nada, que lamento muito", declarou. “Eu dei tudo de mim neste trabalho, mas enviaram um sinal claro de que o Governo do Reino Unido tem de mudar. E o vosso é o único julgamento que importa". “Compreendo a vossa raiva e deceção e assumo a responsabilidade por esta derrota", continuou.



De saída da residência oficial do primeiro-ministro, Sunak anunciou também que irá deixar a liderança do Partido Conservador, lamentando o pior resultado de sempre.









“Espero que, após 14 anos de Governo, haja uma reconstrução do partido, que terá o seu papel fundamental na oposição, de uma forma eficiente e eficaz”. “Quando cá cheguei, enquanto primeiro-ministro, disse-vos que a tarefa mais importante que tinha em mãos era trazer a estabilidade à nossa economia", afirmou. "A inflação está na posição ideal, as taxas das hipotecas estão a baixar, estamos a reconstruir relações com aliados nos esforços globais para ajudar a Ucrânia”.



“O nosso Reino Unido fortaleceu com a evolução na Irlanda do Norte e com a nossa união fortalecida”, acrescentou, manifestando estar "muito orgulhoso deste sucesso". "Acredito que este país está mais seguro, mais forte do que estava há 20 meses atrás. Mais próspero, mais justo, mais resiliente do que em 2010”.



Rishi Sunak reforçou ainda os votos de sucesso ao futuro primeiro-ministro, Keir Starmer, que o derrotou nestas eleições. O líder conservador adiantou, contudo, que só deixará a liderança do partido quando houver um sucessor pronto para assumir o cargo.





“Keir Starmer será o nosso primeiro-ministro (…) Desejo-lhes, a ele e à sua família, tudo de bom”.



"Neste trabalho, os seus sucessos serão os nossos sucessos".



Admitindo as divergências políticas ao longo da campanha com o opositor trabalhista, Sunak descreveu Starmer como "um homem decente e de espírito público" que respeita.



“É um dia difícil, a culminar uma série de dias difíceis”, declarou em tom de conclusão. “Fui o vosso primeiro-ministro e digo-vos: este é o melhor país do mundo graças ao povo britânico”.