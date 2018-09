Kim Jong-un promete a Moon Jae-in desnuclearizar a Península Coreana

Graça Andrade Ramos - RTP19 Set, 2018, 09:11 / atualizado em 19 Set, 2018, 10:03 | Mundo

Moon Jae, Presidente da Coreia do Sul, e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, apertam as mãos antes da cimeira de Pyongyang | Reuters

A Coreia do Norte prometeu abolir de forma permanente a sua principal bases de mísseis na presença de especialistas internacionais.







O Presidente norte-coreano, Kim Jong-un, expressou igualmente vontade de encerrar o seu principal complexo nuclear, na condição dos Estados Unidos da América cumprirem uma "ação recíproca", não especificada.



Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de setembro de 2018



"Kim Jong-un concordou em deixar inspeções nucleares, sujeitas a uma negociação final, e a desmantelar de forma permanente um local de ensaios e de lançamento na presença de especialistas internacionais. Entretanto não haverá testes nucleares ou de mísseis", escreveu Trump.







Kim considerou que o acordo, assinado frente às câmaras de televisão, não era muito longo mas "portador de esperança do povo e do seu intenso desejo de reunificação".



As duas Coreias decidiram igualmente reduzir as tensões militares, organizar regularmente reuniões de famílias divididas pela guerra coreana e trabalhar no desenvolvimento de ligações ferroviárias e rodoviárias, entre outros acordos bilaterais.





Irão também apresentar uma candidatura conjunta para organizar os Jogos Olímpicos de 2032.



Kim Jong-un disse ainda que irá visitar a capital da Coreia do Sul num futuro próximo. Será a primeira visita de sempre de um Presidente da Coreia do Norte a Seul.







O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, esclareceu que a visita deverá ocorrer no final do ano, excepto em caso de "circunstâncias particulares".



Aquém das expetativas



Apesar dos sorrisos, as promessas de Kim foram vagas e deixaram de fora questões cruciais.





A sua cedência aparente, ao aceitar a presença de especialistas de "países interessados" para supervisionarem o encerramento da base de Sohae, o seu local de testes e de lançamento de mísseis na cidade de Tongchang-ri, é vista com ceticismo pelos especialistas.





Mesmo sob sanções internacionais, Pyongyang realizou vários lançamentos de mísseis a partir de Sohae. Mas realizou lançamentos igualmente de outros locais, o que relativiza as promessas do líder norte-coreano. Imagens satélite provam aliás que o desmantelamento da base já está em curso.



"Kim joga de forma brilhante: venham verificar que estou a desmantelar um único local que de qualquer forma já não utilizo, enquanto eu produzo em massa mísseis que a base me permitiu desenvolver", reage Vipin Narang, investigador do MIT.



A promessa de encerrar o complexo nuclear de Yongbyon - na vaga condicionante de Washington assumir "medidas correspondentes" - é igualmente desvalorizada. Jeffrey Lewis, especialista de controlo de armamento, afirmou que esta central de enriquecimento de urânio "foi construída com a intenção clara de ser sacrificada".



Esperava-se também que nesta cimeira, Moon Jae conseguisse uma lista completa dos ativos nucleares norte-coreanos. O encontro terminou sem vislumbre ou menção de tal.



"Sobre a questão da desnuclearização, o acordo não correspondeu às expetativas", reagiu à Agência France Presse Yoo Ho-yeol, da Universidade da Coreia.

Dúvidas persistem



A visita de Moon tinha como objetivo principal desbloquear as negociações entre Pyongyang e os EUA mas, dada a limitação dos progressos verificados, Washington poderá manter-se distante.



As dúvidas poderão dissipar-se já na próxima semana, quando Moon Jae se reunir com Trump em Nova Iorque, durante a reunião da Assembleia Geral da ONU.



No seu encontro histórico de junho com Donald Trump em Singapura, Kim reiterou um desejo vago norte-coreano da desnuclearização da Península Coreana. Mas Washington e Pyongyang têm um entendimento diferente desta promessa.



Apesar da Coreia do Norte ter unilateralmente terminado com os seus testes nucleares e de mísseis, não autorizou inspeções internacionais ao desmantelamento no seu único local de testes nucleares, ocorrido em maio.







A recusa levou os críticos a por em causa as alegadas boas intenções do regime comunista norte-coreano e levou ao esfriamento das negociações com os EUA.



Em junho, os EUA exigiam uma "desnuclearização definitiva e completamente verificada", ao passo que a Coreia do Norte pretendia uma declaração oficial norte-americana para marcar o fim oficial da guerra da Coreia.





Os responsáveis de Seul esperam agora que o Presidente sul-coreano convença Trump a reiniciar as conversações com Pyongyang, depois do cancelamento da visita do Secretário de Estado norte-americano à capital norte-coreana, o mês passado.

As promessas norte-coreanas podem dar um novo impulso às negociações nucleares entre Washington e Pyongyang, que marcam passo. O Presidente norte-americano, Donald Trump, já as considerou "muito excitantes", reagindo na sua plataforma habitual, o Twitter.