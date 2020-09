Knesset proíbe protestos anti-Netanyahu em Israel devido à pandemia

Por nove votos contra seis, a Comissão Parlamentar Judicial e Constitucional do Parlamento israelita, aprovou legislação a proibir os israelitas de se manifestarem a mais de um quilómetro das suas habitações. O combate à pandemia de Covid-19 foi a razão invocada, mas os críticos dizem que o verdadeiro objetivo da medida é acabar com as manifestações contra o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu e silenciar os seus opositores.