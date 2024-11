Líbano e Hezbollah terão concordado com proposta de cessar-fogo dos EUA

O Líbano e o Hezbollah terão concordado com uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo com Israel. A informação foi avançada por um alto funcionário libanês à agência Reuters.

Não há para já qualquer reação de Telavive.



O assessor do presidente do Parlamento libanês afirmou que foi entregue uma resposta escrita ao embaixador dos Estados Unidos no país esta segunda-feira.



As negociações continuam com o enviado da Casa Branca, que é esperado em Beirute esta terça-feira.



A proposta apoiada pelos Estados unidos visa alcançar uma pausa nas hostilidades por 60 dias, a base para um cessar-fogo prolongado.