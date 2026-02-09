Líder trabalhista da Escócia pede a demissão de Starmer

“A distração precisa de acabar e a liderança em Downing Street tem de mudar”, declarou Sarwar, que, apesar da “genuína amizade” com o primeiro-ministro britânico, considera importante priorizar o país.



O apelo à demissão de Keir Starmer vem na sequência de uma série de demissões devido à nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, envolvido no caso Jeffrey Epstein. Apesar de ter sido demitido em setembro de 2025, a forma como o primeiro-ministro lidou com o caso tem sido fortemente criticada



Os documentos mais recentes sugerem que Mandelson terá passado informações confidenciais do governo britânico a Jeffrey Epstein, entre 2008 e 2010.