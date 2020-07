Lista britânica de países isentos de confinamento pode vir a incluir Portugal

A informação é avançada pelo jornal britânico "The Times", que escreve que Londres vai "ceder à pressão do Governo português", que considerou errada e absurda a decisão do Executivo britânico.



O Reino Unido marcou para o final deste mês uma reavaliação da lista de países para onde as viagens implicam uma quarentena no regresso.