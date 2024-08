Lula da Silva defende novas eleições na Venezuela

O presidente brasileiro terá dito que um novo sufrágio pode garantir as provas necessárias sobre um resultado regular e ultrapassar a crise politica do país perante a desconfiança sobre a vitória proclamada de Nicolas Maduro

Segundo o jornal Folha de São Paulo, esta possibilidade terá sido colocada por Lula da Silva durante uma reunião do governo brasileiro.



O presidente do Brasil terá afirmado que o resultado das eleições da Venezuela não pode ser aceite sem que exista uma prova clara de que tudo decorreu de forma regular e com a divulgação das atas eleitorais.



A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, já rejeitou em entrevista ao jornal El País a realização de novas eleições, dizendo que o resultado das eleições decorridas é inegociável e que basta verificar a validade das atas que a Oposição apresentou.