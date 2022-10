Lula da Silva eleito e de regresso à Presidência do Brasil

Lula da Silva já comemorou a vitória, através da rede social Twitter, com a palavra “Democracia”.



O futuro chefe de Estado usou o Twitter para demonstrar a felicidade com o regresso à Presidência e partilhou uma foto da bandeira brasileira que acompanhou com uma legenda em que era possível ler-se somente "Democracia.".







Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio da Alvorado após uma vitória na segunda volta, pela primeira na história democrática recente do Brasil, sobre um chefe de Estado que era recandidato.



O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).



Aos 77 anos, Lula da Silva é o primeiro chefe de Estado a ter três mandatos na história recente do Brasil, tendo sido candidato à Presidência da República do Brasil seis vezes.







O Presidente eleito do Brasil pretende, segundo prometeu em campanha, dedicar o terceiro mandato ao combate à fome, recuperação da economia, proteção do meio ambiente e a pacificação da população dividida por uma forte polarização política.



Bolsonaro é primeiro Presidente a falhar reeleição

Jair Bolsonaro acabou por sair derrotado nesta segunda ronda das eleições presidenciais contra o ex-chefe de Estado Lula da Silva, tornando-se no primeiro Presidente brasileiro a não ganhar uma reeleição.



De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-capitão do exército e 38.º Presidente do Brasil obteve pouco mais de 49 por cento dos votos, contra perto dos 51 por cento de Lula da Silva, na segunda volta.



Em 1997, durante o primeiro mandato da presidência de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a Proposta de Emenda Constitucional permitindo a reeleição do Presidente em exercício. Desde então, à exceção de Bolsonaro, todos os presidentes que estavam em exercício e concorreram às presidenciais foram reeleitos para mais quatro anos de mandato.







C/ Lusa