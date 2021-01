Macau perde quase 19 mil trabalhadores no ano da pandemia

Macau anunciou o primeiro caso da covid-19 no território em 22 de janeiro e, desde então, tem vindo a sofrer o impacto económico e social da pandemia, sendo os mais visados os trabalhadores não-residentes, ou seja, aqueles com permissão de residência enquanto possuírem visto de trabalho.



Em dezembro de 2019, Macau contabilizava 196.538 trabalhadores não-residentes. Em dezembro de 2020, o território registava 177.663, ou seja, menos 18.875.



A maioria da perda verificou-se entre os trabalhadores oriundos do interior da China. Se no final de 2019 eram 122.534, um ano depois a DSAL registou apenas 112.214, ou seja, menos 10.320.



De acordo com os dados oficiais, o número de trabalhadores filipinos e vietnamitas, segundos e terceiros com mais peso entre os não-residentes, diminuiu de 33.781 para 31.228 e de 14.804 para 12.491, respetivamente.



Em fevereiro de 2020, Macau avançou com uma série de medidas de contenção da pandemia: enviou trabalhadores para casa e mandou encerrar os casinos durante 15 dias, algo que levou à quase total paralisação da economia.



Num território de cerca de 30 quilómetros quadrados, Macau registou em 2018 mais de 35 milhões de turistas e quase 40 milhões em 2019, mas em 2020 o número de visitantes não chegou aos seis milhões, menos 85% que no período homólogo do ano anterior, num território cuja economia é altamente dependente do jogo e do turismo.



Depois de ter estado cerca de sete meses sem detetar qualquer contágio, aquele que é um dos territórios do mundo mais seguros no âmbito da pandemia de covid-19 anunciou na sexta-feira um novo caso, importado.



Macau não registou nenhuma morte relacionada com a doença e não identificou qualquer infetado entre os profissionais de saúde.