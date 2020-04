Maduro acusa navio cruzeiro português de ato de "terrorismo e pirataria"

Na terça-feira, o Ministério da Defesa da Venezuela anunciou que um barco da Marinha venezuelana naufragou na segunda-feira após uma colisão com o cruzeiro de bandeira portuguesa “Resolute”, a norte da ilha de La Tortuga.

"O barco [de bandeira portuguesa] que investiu [sobre]a nossa nave é oito vezes mais pesado, é como se um gigante pugilista de 100 quilogramas agarrasse um menino pugilista e o golpeasse", frisou., porque “se tivesse sido um barco de turistas não teria tido essa atitude de querer agredir”.Segundo o Ministério da Defesa da Venezuela, pelas 0h45 de segunda-feira (5h45 em Lisboa), o navio da Guarda Costeirarealizava "tarefas de patrulhamento marítimo" no mar territorial venezuelano, quando "foi atingido pelo navio de passageiros(122 metros de comprimento e 8300 toneladas de deslocamento), de bandeira portuguesa".Em comunicado,“Atualmente, este navio está no porto de Willemstad, capital de Curaçau, onde atracou na manhã" de terça-feira, lê-se ainda no comunicado.Nicolás Maduro instou, por isso, as autoridades de Curaçau a investigar este ato de “pirataria internacional”."As investigações continuam. As autoridades de Curaçau, em cumprimento dos compromissos internacionais, devem fazer a investigação, informar oficialmente e tomar as providências porque foi um ato de pirataria internacional", disse Nicolás Maduro."Há que rever todos os protocolos para atender este tipo de casos, porque se aplicou um protocolo em condições normais de paz, que se aplica no direito internacional", disse o Presidente venezuelano na noite de terça-feira, enquanto falava no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, durante a ativação do Conselho de Estado para debater sobre soluções para combater a pandemia da Covid-19.O comunicado do Ministério da Defesa da Venezuela sublinha que o"O Estado venezuelano realiza as ações legais correspondentes", pode ler-se no mesmo documento.

A imprensa local noticiou que a tripulação do "Naiguatá GC-23" era composta por 44 homens. O barco foi construído pelo estaleiro Navantia, em São Fernando, Espanha, e entregue às autoridades venezuelanas em 24 de junho de 2009.