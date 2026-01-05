Maduro ouvido esta tarde em tribunal de Nova Iorque. A situação ao minuto

Cilia Flores declara-se "completamente inocente"
"Sou inocente. Não sou culpado. Sou um homem decente", declara Nicolás Maduro em tribunal
Audiência a Maduro e à mulher já começou
"É essa a minha função e é essa a minha intenção", declarou.
Trump quer ser "procurador, juiz e polícia do mundo". Assembleia Nacional da Venezuela reúne-se após captura de Maduro
O partido no poder conquistou 256 dos 286 lugares. Na sessão desta segunda-feira, o slogan "Força, Nico" foi repetido por muitos parlamentares.
"O presidente dos Estados Unidos, senhor Trump, autoproclama-se o procurador, o juiz e o polícia do mundo. A partir da Venezuela bolivariana, dizemos: ‘Não terá sucesso’", afirmou Fernando Soto Rojas, o mais antigo deputado da Assembleia Nacional venezuelana.
Acrescentou ainda que os deputados esperam o "regresso vitorioso" do presidente "legítimo" da Venezuela.
Corina Machado: "Os venezuelanos agradecem a Donald Trump"
"A Venezuela será o principal aliado dos Estados Unidos em matéria de segurança, energia, democracia e direitos humanos", vincou.
Numa publicação na rede social X, María Corina Machado afirmou ainda que "o bravo povo da Venezuela saiu às ruas em 30 países e 130 cidades do mundo para celebrar um passo enorme que marca a inevitabilidade e a iminência da transição na Venezuela".
"A liberdade da Venezuela está próxima e, em breve, vamos celebrar na nossa terra. Vamos gritar, rezar e abraçar-nos-emos em família, porque os nossos filhos voltarão para casa", afirmou.
Gronelândia. Primeiro-ministro dinamarquês afirma que a ameaça de Trump é séria
Arrancou o Conselho de Segurança da ONU. Guterres pede respeito pela "independência política" dos Estados
“A situação é crítica, mas ainda é possível evitar uma conflagração mais ampla e destrutiva”, insistiu.
Presidente colombiano pronto a "retomar as armas" face a ameaças de Trump
As palavras de Petro surgem num contexto de tensão crescente entre os dois países após o ataque militar norte-americano de sábado na Venezuela para prender o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.
"Jurei não tocar em armas desde o acordo de paz de 1989, mas pela pátria voltarei a pegar em armas", escreveu o Presidente colombiano de esquerda na rede social X.
No domingo, a bordo do Air Force One, Trump declarou que uma operação na Colômbia semelhante à realizada na Venezuela lhe parecia "uma boa ideia" e acusou Gustavo Petro de tráfico de drogas para os Estados Unidos, avisando que "não continuaria a fazê-lo por muito tempo".
UE defende inclusão de Maria Corina Machado e Edmundo González na transição política venezuelana
A UE reiterou ainda que o Governo de Nicolás Maduro não está legitimado por uma eleição democrática, destacando através da porta-voz do executivo comunitário, Paula Pinho, que os acontecimentos de sábado "dão uma oportunidade para uma transição democrática liderada pelo povo venezuelano", destacando ainda a necessidade de respeito pelo Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas.
Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para prender e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região.
A UE emitiu no domingo um comunicado apoiado por 26 Estados-membros exceto a Hungria, apelando a uma transição pacífica na Venezuela e ao evitar a escalada do conflito com os Estados Unidos.
Lusa
Tribunal atribui advogado oficioso David Wikstrom ao presidente Nicolás Maduro
As imagens de Nicolás Maduro e Cilia Flores a caminho do tribunal
Suíça congela ativos ligados a Nicolás Maduro sediados nesse país
Venezuela: With immediate effect, Switzerland is freezing any Swiss-based assets linked to Nicolás Maduro. If any assets turn out to be of illicit origin, Switzerland will do its best to ensure that these benefit the Venezuelan population. https://t.co/VdnJczonua— Swiss Federal Government (@SwissGov) January 5, 2026
Nicolas Maduro já está no tribunal
Nicolás Maduro vai responder por crimes de corrupção e narcotráfico
Nicolás Maduro está a deixar o centro de detenção em Brooklyn
A Gronelândia não é "um pedaço de terra que esteja à venda"
Por seu lado, a porta-voz para a Política Externa Annitta Hipper reiterou que a UE "continuará a defender os princípios de soberania nacional, de integridade territorial e da inviolabilidade das fronteiras".
"E ainda mais se a integridade territorial de um Estado-Membro da União Europeia for posta em causa", acrescentou.
A Gronelândia é cobiçada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para grande desagrado da Dinamarca, e as tensões entre os dois países foram reativadas pelo anúncio, no final de dezembro, da Casa Branca, sobre a nomeação de um enviado especial para este vasto território autónomo dinamarquês.
Macron não aprova os "métodos" dos EUA
O chefe de Estado francês expressou a defesa do país do "direito internacional e a liberdade dos povos", e reiterou o apoio à "soberania popular expressa em 2024", referindo-se às polémicas eleições presidenciais venezuelanas, cuja vitória foi atribuída a Nicolás Maduro, mas a que os observadores independentes e internacionais reconhecem a Edmundo Gonzalez.
No passado sábado, o presidente francês limitou-se a apelar a uma "transição pacífica" do poder no país, enquanto afirmava que os venezuelanos "só podem celebrar" a captura de Maduro.
https://x.com/EmmanuelMacron/status/2007525843401154891
Já o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, havia condenado a captura de Maduro, afirmando que "viola o princípio da não utilização da força, que está na base do direito internacional".
Primeira ministra italiana considera que saída de cena de Maduro "traz esperança"
A primeira ministra italiana Giorgia Meloni considera que a saída de Nicolas Maduro representa para os cidadãos venezuelanos "a esperança" de poderem voltar a "usufruir dos princípios básicos da democracia e do Estado de Direito".
Juiz de 92 anos vai presidir audiência a Maduro
Este juiz, nomeado pelo antigo presidente Bill Clinton em 1998, tem um extenso currículo, já tendo lidado com casos de grande repercussão.
A comparência de Maduro em Tribunal está agendada para as 12h00 locais (17h00 em Lisboa).
Presidente interina pede colaboração de Trump
“Uma mensagem da Venezuela para o mundo e para os Estados Unidos”. Foi assim que Rodriguez começou a sua carta dirigida principalmente para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando o “comprometimento” do país para “a paz e coexistência pacífica” entre os dois Estados.
A presidente interina pediu o respeito pela soberania da Venezuela e pela não ingerência nos assuntos internos do país, mas convidou a Administração norte-americana a colaborar “numa agenda de cooperação, visando o desenvolvimento compartilhado no âmbito do direito internacional para fortalecer a coexistência comunitária duradoura”.
A mensagem chega um dia após a captura de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que será julgado esta segunda-feira nos Estados Unidos, acusado de vários crimes, entre os quais alegado envolvimento em redes de narcoterrorismo, importação de cocaína para os Estados Unidos e posse de armas.
Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai
O filho de Maduro sublinhou que a mobilização popular deve centrar-se em "erguer as bandeiras da dignidade" e rejeitar qualquer perceção de fraqueza.
"Não nos verão fracos", afirmou o filho de Maduro.
"Vamos erguer as bandeiras do [antigo Presidente venezuelano Hugo] Chávez e trabalhar para trazer Nicolás Maduro para casa são e salvo", disse, segundo a Rádio Miraflores.
"Estamos firmes (...). Estamos a avançar", sublinhou, numa mensagem dirigida aos membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, partido de Maduro) e aos movimentos sociais.
Nicolás Ernesto Maduro convocou a participação nas manifestações organizadas nos últimos dias para denunciar a operação norte-americana na Venezuela.
Lusa
Governo da Gronelândia condena pressões de Trump sobre anexação
Em entrevista no domingo à revista The Atlantic, Donald Trump, reafirmou a vontade de anexar o território autónomo da Gronelândia, que pertence à Dinamarca e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, exortou os Estados Unidos a pararem com as ameaças "contra um aliado histórico" por causa da Gronelândia.
A intervenção militar norte-americana na Venezuela no sábado, que destacou o interesse de Donald Trump pelos vastos recursos petrolíferos do país, reacendeu os receios em relação à Gronelândia, cobiçada pelo presidente norte-americano pelos recursos minerais e a localização estratégica.
"Precisamos da Gronelândia do ponto de vista da segurança nacional", reiterou o presidente norte-americano aos jornalistas.
Edmundo González pede libertação de presos políticos e apoio a militares
O dirigente da oposição venezuelana Edmundo González apelou às Forças Armadas do país para reconhecerem o resultado das eleições presidenciais no país de julho 2024, de que se diz vencedor, e à libertação de todos os presos políticos.
Edmundo González Urrutia fez estas declarações num vídeo publicado na rede social X no domingo à noite, nas suas primeiras palavras públicas após a captura do Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, pelos EUA, em Caracas, no sábado.
"Este momento é um passo importante, mas não suficiente", disse Edmundo González sobre a queda de Maduro.
O dirigente político venezuelano insistiu em que só com o reconhecimento do resultado eleitoral real de julho de 2024 e a libertação "imediata e sem condições" dos presos políticos civis e militares poderá iniciar-se "de maneira séria e responsável" um "verdadeiro processo de transição" na Venezuela.
Edmundo González, que vive exilado em Espanha, na sequência das eleições de 2024, fez "um apelo sereno e claro" às forças armadas e aos corpos de segurança do Estado, sublinhando "que o seu dever é cumprir e fazer cumprir o mandato soberano expresso em 28 de julho de 2024".
"Como chefe supremo [das Forças Armadas] lembro-lhes que a sua lealdade é com a Constituição, com o povo e com a República", disse, afirmando assim que se considera o vencedor das últimas eleições venezuelanas e o presidente eleito e legítimo do país.
Edmundo González encabeçou a lista da oposição venezuelana e do movimento da hoje Nobel da Paz Maria Corina Machado nas eleições de 2024, cujos resultados oficiais - que deram nova vitória a Maduro - não foram reconhecidos também por toda a comunidade internacional, incluindo a União Europeia ou os EUA.
"Quem usurpou o poder já não se encontra no país e enfrenta a justiça", o que "configura um novo cenário político", mas "não substitui as tarefas fundamentais" que os venezuelanos têm de pela frente, disse Edmundo González no vídeo publicado no X.
O dirigente venezuelano insistiu em que o movimento político que integra tem hoje uma legitimidade que "provém do mandato popular e do apoio claro de milhões de venezuelanos" nas eleições de 2024.
Preço do petróleo cai depois da intervenção dos EUA
O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, descia 0,6% às 06:00 (hora de Lisboa, para cerca de 60,4 dólares (51,67 euros) por barril, enquanto o West Texas Intermediate, referência nos EUA, descia 0,5% antes da abertura formal do mercado, para cerca de 57 dólares (48,76 euros) por barril.
Os preços do petróleo tinham subido no início da sessão, mas caíram nas horas seguintes.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu, no domingo, à nova líder venezuelana, Delcy Rodríguez, "acesso total" aos recursos naturais da Venezuela.
"O que precisamos (de Delcy Rodríguez) é de acesso total. Acesso total ao petróleo e a outras coisas no país que nos permitirão reconstruir o país", sublinhou.
O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, explicou que um dos principais interesses da Administração Trump é refinar o petróleo bruto pesado da Venezuela, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, nas refinarias dos EUA.
"As nossas refinarias na Costa do Golfo dos EUA são as melhores para refinar este petróleo bruto pesado. De facto, tem havido escassez de petróleo bruto pesado em todo o mundo, por isso penso que haveria uma enorme procura e interesse por parte da indústria privada se lhes fosse dada a oportunidade de o fazer", disse Rubio à televisão norte-americana ABC News.
Irão pede libertação de Nicolás Maduro
Na conferência de imprensa semanal, o responsável acrescentou: "Como salientou o povo venezuelano, o seu presidente deve ser libertado".
O Irão considera ainda que as suas relações com a Venezuela permanecem inalteradas, apesar da saída de Maduro.
China alerta para risco de instabilidade na América Latina
Lin manifestou "profunda preocupação" com a detenção de Maduro e da sua esposa, Cilia Flores, e instou Washington a "garantir a sua segurança pessoal" enquanto permanecerem fora da Venezuela, além de exigir a sua libertação.
O porta-voz denunciou o "uso descarado da força" contra um país soberano, acusando os EUA de "ameaçar a paz e a estabilidade na América Latina e nas Caraíbas", região que a China considera uma "zona de paz".
Pequim reiterou a sua oposição ao uso ou ameaça de uso da força nas relações internacionais e às práticas de "assédio hegemónico".
Lin apelou à resolução da crise na Venezuela através do diálogo e negociação, e manifestou apoio à convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência
O ministro dos Negócios Estrangeiros do país destaca o papel deste órgão das Nações Unidas como o responsável máximo por defender o direito internacional.
A reunião está marcada para as 15 horas (horário de Lisboa).
Trump ameaça a Colômbia com uma operação militar e chama "doente" ao Presidente
Trump deixou ainda claro que "ele não vai andar a fazer isso durante muito tempo", ameaçou. "Ele tem moinhos de cocaína e fábricas de cocaína. Não vai continuar a fazê-lo."
O Presidente norte-americano está a intensificar as ameaças contra vários países da América Latina. Depois de já ter dirigido vários avisos ao líder da Colômbia, Donald Trump voltou ao ataque.
Nesta conversa com os jornalistas Trump acusou ainda Cuba de sobreviver à conta da Venezuela prevendo que a queda do regime cubano está para breve.
A Gronelândia voltou a ser tema com o Presidente dos Estados Unidos a reafirmar que o território é essencial à segurança dos EUA e que por isso deve
China rejeita papel dos EUA como "juiz do mundo" após captura de Maduro
A declaração surge após os Estados Unidos terem detido Maduro e a esposa, Cilia Flores, no sábado, numa operação militar surpresa, transportando-os para Nova Iorque, onde aguardam julgamento por "narcoterrorismo".
"O panorama internacional está cada vez mais turbulento e complexo", disse Wang Yi, denunciando o que classificou como fenómenos de "unilateralismo" e "abuso hegemónico" nas relações internacionais.
Pequim reiterou que se opõe "de forma consistente" ao uso ou ameaça do uso da força, bem como à imposição da vontade de um Estado sobre outros.
Wang acrescentou que a China está disposta a trabalhar com a comunidade internacional, "incluindo o Paquistão", para defender a Carta das Nações Unidas, "salvaguardar a linha mínima da moral internacional" e promover a construção de uma "comunidade de destino comum da humanidade".
Horas antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China já havia manifestado "grave preocupação" com a detenção de Maduro e exigido a sua "libertação imediata".
A diplomacia chinesa apelou ainda para que os EUA garantam a segurança pessoal do casal venezuelano e defendeu que a crise venezuelana deve ser resolvida através de "diálogo e negociação", sem anunciar medidas adicionais.
Pequim mantém estreitos laços diplomáticos e económicos com Caracas, reforçados durante os mandatos dos líderes dos dois países Xi Jinping e Maduro, e tem defendido sistematicamente os princípios de soberania e não ingerência nos assuntos domésticos de outras nações.
Petro critica EUA por ser primeiro país a bombardear uma capital sul-americana
Para o Presidente colombiano, "a ferida fica aberta durante muito tempo", mas "a vingança não deve existir" porque "mata o coração".
"Os parceiros comerciais têm de mudar e a América Latina tem de se unir ou será tratada como um servo e escravo e não como o centro vital do mundo. Uma América Latina com capacidade para compreender, negociar e unir-se a todo o mundo. Não olhamos apenas para o norte, mas em todas as direções", escreveu o dirigente, numa longa mensagem.
Pedro disse que pediu ao homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que procure uma aliança - "antes de tudo deve ser a própria América Latina, que está sendo bombardeada" -, após observar que a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), da qual a Colômbia detém a presidência temporária, não é um fórum com capacidade de atuação.
"A CELAC atualmente não nos serve de nada por causa da sua regra de consenso absoluto, o que não falta é um ou uma presidente que prefere continuar a ser escravo de governos estrangeiros, que anseia ajoelhar-se perante o rei", afirmou, referindo-se a uma reunião virtual de ministros dos Negócios Estrangeiros convocada pela Colômbia para lidar com a situação na Venezuela, na qual não se chegou, no domingo, a qualquer acordo.
Horas antes da publicação da mensagem, o Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou Petro, a quem acusou de "fabricar cocaína", com o envio para a Colômbia de uma missão norte-americana como a que atacou vários pontos da Venezuela e capturou Maduro.
Trump disse aos jornalistas a bordo do avião presidencial que, tal como a Venezuela, "a Colômbia também está muito doente", acrescentando que o país é "governado por um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e isso é algo que ele não vai fazer durante muito tempo".
A este respeito, Petro disse: "Rejeito profundamente que Trump fale sem saber, o meu nome em 50 anos não aparece nos ficheiros judiciais sobre tráfico de droga, nem antes nem agora. Pare de me caluniar, senhor Trump".
"Não lê a história da Colômbia e é por isso que falha quando nos critica. Só deve reunir-se com os seus funcionários especializados em investigações sobre drogas na Colômbia a quem eu ajudei com as minhas próprias investigações como senador da República de esquerda da Colômbia e do seu povo", acrescentou o presidente do país andino.
Numa outra conferência de imprensa realizada no sábado, na Florida, após a operação na Venezuela, Trump aproveitou para enviar advertências mais duras a Petro, com quem tem tido vários desentendimentos e a quem acusou diretamente de estar envolvido no tráfico de droga regional.
No evento de sábado, Trump avisou o líder colombiano que ele deveria "tomar cuidado".
Presidente interina cria comissão para libertação de Maduro
Uma comissão "de alto nível" foi apresentada pelo ministro da Informação, Freddy Ñáñez, que fará parte da mesma, e que vai ser liderada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Iván Gil.
Rodríguez defendeu no domingo relações "equilibradas e respeitosas" com os Estados Unidos, numa mensagem na plataforma de mensagens Telegram.
A presidente interina também juntou no domingo o primeiro Conselho de Ministros, um dia após assumir o cargo, com o apoio do Supremo Tribunal da Venezuela e das forças militares.
Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Horas depois do ataque, e não sendo ainda claro quem vai dirigir o país após a queda de Maduro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.
A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região.
Venezuela. Cinco países da América Latina e Espanha rejeitaram "qualquer tentativa de controlo"
"Expressamos a nossa preocupação face a qualquer tentativa de controlo governamental, administração ou apropriação externa dos recursos naturais ou estratégicos [venezuelanos]", indicam no comunicado, publicado pelo ministério colombiano dos Negócios Estrangeiros.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no sábado que autorizaria as empresas petrolíferas norte-americanas a explorar os recursos petrolíferos da Venezuela, que detém 17% das reservas mundiais de petróleo bruto.
Estes seis países expressaram também preocupação com a estabilidade regional após os bombardeamentos aéreos levados a cabo pelas forças norte-americanas e a captura do Presidente Nicolás Maduro, levado à força e que deve ir na segunda-feira a tribunal, em Nova Iorque, no âmbito de acusações de "narcoterrorismo".
Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela", capturando o Presidente venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Na sua posição comum, os seis países afirmam que a ação dos Estados Unidos "é incompatível com o direito internacional e ameaça a estabilidade política, económica e social da região".
Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela entregou a presidência interina à vice-presidente executiva, Delcy Rodriguez, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação".
A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o júbilo pela queda de Maduro.
Tribunal federal confirma comparência de Maduro esta segunda-feira
Durante a sessão, serão oficialmente comunicadas as acusações contra o líder venezuelano.
Maduro é acusado pela justiça norte-americana de "narcoterrorismo", importação de cocaína para os Estados Unidos e posse de armas.
Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano e a sua mulher, Cilia Flores.
Maduro passou a primeira noite sob custódia numa prisão federal em Brooklyn, Nova Iorque.