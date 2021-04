Mais de 40 crianças mortas pelos militares em Myanmar

Segundo a organização, o país está a viver uma “situação de pesadelo”, a vítima mais nova é uma criança de sete anos.

O enviado da ONU à antiga Birmânia alertou para o risco de “um banho de sangue iminente” à medida que a repressão se intensifica.





Várias testemunhas afirmaram que as Forças Armadas atacavam aleatoriamente as pessoas na rua e várias foram mortas nas suas próprias casas.

“Eles pontapearam a porta para a abrir”, afirmou a irmã de 25 anos. “Quando a abriram, perguntaram se havia mais alguém em casa”.“O meu pai respondeu que não” e os militares acusaram-no de estar a mentir e começaram a revistar a casa.Foi nessa altura que Khin Myo Chit correu para os braços do pai. “Então os militares bateram-lhe e dispararam sobre ela”, acrescentou May Thu Sumaya.A associação alerta que o número de crianças feridas em confrontos também deve ser significativo, citando o caso do bebé de um ano que foi atingido por uma bala de borracha na vista., acrescenta a Save the Children em comunicado e “está claro que Myanmar não é um lugar seguro para as crianças”.A violência em Myanmar gerou protestos em vários países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido – que anunciaram sanções contra os responsáveis pelo golpe de Estado e empresas ligadas aos militares.Para Dominic Raab, o responsável dos Negócios Estrangeiros britânico, “os militares em Myanmar chegaram a um nível de carnificina desenfreada de pessoas inocentes, incluindo crianças”.