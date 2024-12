"Mais fardo do que trunfo". Norte-coreanos somam baixas na guerra entre Rússia e Ucrânia

”, revelou Lee Seong-kweun, deputado do PPP (Partido do Poder Popular), no poder na Coreia do Sul, durante uma conferência de imprensa destinada a partilhar dados recolhidos pelo Serviço Nacional de Infirmações (NIS).

“O NIS disse ainda que o número de baixas entre as tropas norte-coreanas deverá atingir cerca de mil”, acrescentou.

Esta confirmação sul-coreana faz eco de relatos semelhantes lançados por Kiev e Washington.

Segundo Lee Seong-kweun,”.De acordo com o NIS, citado por Lee, o elevado número de baixas pode ser explicado pelo “ambiente desconhecido do campo de batalha, onde as forças norte-coreanas são utilizadas como unidades de assalto da linha da frente que podem ser sacrificadas, e pela sua falta de capacidade para contrariar os ataques de”.De acordo com as chancelarias do Ocidente e as autoridades ucranianas, vários milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia nas últimas semanas, em apoio ao exército de Moscovo desde logo em Kursk. Por seu lado, o Kremlin sempre se esquivou às perguntas sobre o assunto.No mesmo dia, um alto funcionário norte-americano, falando à AFP sob condição de anonimato, estimou as perdas norte-coreanas em “várias centenas”, “desde os feridos ligeiros até aos mortos em combate”. Também na terça-feira, os Estados Unidos e os seus aliados emitiram uma declaração conjunta denunciando “um perigoso alargamento” da guerra na Ucrânia e instando a Coreia do Norte a repatriar as suas tropas.No início de agosto, a Ucrânia lançou uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk, a maior ofensiva em território russo desde a II Guerra Mundial. A Ucrânia ainda controla uma pequena parte deste território.

A Coreia do Norte e a Rússia reforçaram os laços militares desde que a Moscovo invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

. Prevê “assistência militar imediata” em caso de agressão armada por parte de um país terceiro.De acordo com o deputado sul-coreano, o Serviço Nacional de Infirmações está “a acompanhar de perto a possibilidade de novas deslocações de tropas norte-coreanas, antecipando que a Rússia poderá oferecer benefícios em troca, como a modernização do armamento convencional da Coreia do Norte”.