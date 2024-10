Soldados norte-coreanos podem ser enviados para a linha da frente na Ucrânia

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS) disse ter indicações de que alguns soldados norte-coreanos, incluindo oficiais militares de alta patente, podem estar já a deslocar-se para as linhas da frente da guerra na Ucrânia.O exército da Rússia está a ensinar aos norte-coreanos palavras militares básicas na língua russa para tentar prevenir "problemas de comunicação", acrescentou o NIS, citado pela agência de notícias pública sul-coreana Yonhap."Os militares russos estão a ensinar aos militares norte-coreanos cerca de 100 termos militares russos, como, mas os militares norte-coreanos estão a ter dificuldades em entender", disse Lee Seong-kweun, deputado norte-coreano, durante uma conferência de imprensa, acrescentando que o serviço de inteligência da Coreia do Norte não estava seguro de que os problemas de comunicação seriam ultrapassados.“Acreditamos que a República Popular Democrática da Coreia enviou aproximadamente 10 mil soldados para treinar no leste da Rússia”, o que “provavelmente” resultará num “reforço das forças russas perto da Ucrânia nas próximas semanas”, disse a porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse por sua vez esperar, com base nos seus serviços de inteligência, que as tropas norte-coreanas na Rússia cheguem a 12 mil “em breve”.

"Esta guerra está a tornar-se internacional"

Zelensky disse, esta terça-feira, que conversou com o seu homólogo sul-coreano Yoon Suk-yeol sobre o envolvimento do exército norte-coreano na guerra na Ucrânia. "Chegámos à mesma conclusão: esta guerra está a tornar-se internacional", disse Zelensky na rede social X, acrescentando que os dois líderes concordaram em "fortalecer a inteligência, trocar conhecimentos e intensificar os contatos em todos os níveis".





