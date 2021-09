Mamute-lanoso poderá voltar a habitar o Ártico dez mil anos após extinção

O projeto tem sido debatido na última década, mas só agora irá avançar, depois de terem sido recolhidospela empresa de biociência e genética Colossal.A Colossal foi fundada por Ben Lamm, empresário da área das tecnologias e softwares, e George Church, professor de Genética na Harvard Medical School que se tem dedicado a novas abordagens de engenharia genética.A ideia dos cientistas responsáveis pelo novo projeto da Colossal consiste em. Para isso, vão ser elaborados em laboratório embriões que contenham ADN de mamute.Os especialistas vão começar por, que estão em vias de extinção, e reprogramá-las para que se tornem células-tronco com capacidade de carregar ADN de mamute.Outro passo essencial será identificar os genes especificamente responsáveis pela existência de pelo de mamute, camadas de gordura que isolem do frio e outras características de adaptação a climas gélidos.Esses genes serão identificados através da, o tipo de subsolo presente nas regiões polares,, que pertencem à mesma família dos mamutes.Apenas nessa altura poderá passar-se à criação de embriões que serão carregados ou por um útero artificial ou por elefantes fêmea, que servirão de barrigas de aluguer. explicou aoGeorge Church, co-fundador da Colossal. “Não porque queiramos enganar alguém, mas porque queremos algo que seja funcionalmente equivalente a um mamute, que goste de temperaturas de 40 graus negativos e que consiga fazer todas as coisas que elefantes e mamutes fazem, nomeadamente derrubar árvores”.

Ideia “não é plausível”, defende especialista

Segundo a Colossal, este projeto faz parte de um esforço para conservar os elefantes asiáticos ao equipá-los com características que lhes permitam prosperar em vastas regiões do Ártico anteriormente habitadas por mamutes.Além disso, os cientistas acreditam que. Ao derrubarem árvores, por exemplo, estes animais poderão contribuir para a restauração das antigas áreas de pastagem árticas.Nem todos os cientistas concordam, porém, que esta abordagem seja viável. Victoria Herridge, bióloga no Museu de História Natural do Reino Unido, disse aoque “a ideia de que podemos alterar com engenharia genética o ambiente do Ártico através de manadas de mamutes não é plausível”. Isto porque “a escala a que essa experiência teria de ser feita é enorme”., explicou.Ben Lamm, outro fundador da Colossal, garante que o objetivo não é apenas trazer de volta o mamute, mas também “trazer de volta as manadas de espécies que podem acasalar entre si e que poderão, assim, reconquistar a região do Ártico”.Esta hipótese está, no entanto, ainda em aberto, uma vez que não há certezas sobre se os elefantes asiáticos quererão acasalar com os híbridos elefantes-mamutes.