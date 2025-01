Mandado de prisão contra ex-presidente da Bolívia Evo Morales por "tráfico" de menor

Primeiro chefe de Estado boliviano de origem indígena, entre 2006 e 2019, Evo Morales é acusado de “tráfico” de menor depois de um alegado acordo celebrado com os pais da rapariga.

Segundo a acusação, Morales, de 65 anos, manteve uma relação com a menor em 2015, quando era presidente, com o consentimento dos pais em troca de favores. Da relação nasceu uma filha, um ano depois. O ex-presidente já havia sido intimado a depor em outubro de 2024, mas também não compareceu à audiência.



Morales invocou problemas de saúde para não comparecer a uma audiência sobre o caso, terça-feira passada. a uma audiência sobre o caso, terça-feira passada.





Segundo a procuradora Sandra Gutierrez, o documento apresentado pelos seus advogados mencionava broncopneumonia e possível bradicardia. Gutiérrez decidiu então que, como medida cautelar, Morales devia ser submetido a uma avaliação médica com os resultados a serem participados num prazo de até 48 horas.



Na altura ficou também decidido que uma nova ausência do ex-presidente faria com que ele fosse considerado pessoa in absentia, e que seria emitido contra ele um mandado de prisão.

Advogado substitui Morales

Uma nova audiência foi então marcada para esta sexta-feira, com Morales a repetir a não comparência. Também foi convocada a mãe da jovem com quem o ex-presidente alegadamente manteve relações, mas também não compareceu.

“É ordenado um mandado de detenção contra os acusados”, declarou Nelson Rocabado, juiz de Tarija (sul), durante a audiência transmitida pelo canal nacional Bolivia TV.





Segundo a Agência Boliviana de Informação (ABI), o advogado de Morales, Jorge Pérez, compareceu em ambas audiências desta semana em nome do seu constituinte.





Pérez declarou que o ex-presidente “nunca foi notificado” sustentando que o aviso de não comparecimento, o mandado de prisão e a acusação formal emitida são “ilegais”.





O advogado reiterou que seu cliente é inocente e alegou que Morales está a ser vítima de perseguição política.





Apesar das suspeitas, o processo não parece afetar a popularidade de Morales.

"Perseguição"

O ex-presidente considera-se vítima de uma “guerra jurídica” orquestrada pelo governo do actual chefe de Estado, Luis Arce, seu antigo aliado e agora rival pela nomeação do partido de esquerda no poder, com vista às eleições presidenciais de Agosto de 2025.







Morales alega que querem impedi-lo de voltar a concorrer.





O ex-presidente afirma ainda ter sido vítima de um golpe de Estado, em 2019, depois de ser acusado de fraude nas eleições legislativas para se manter no poder. O presidente refugiou-se na Argentina até 2020, tendo depois regressado à Bolívia.





Em outubro de 2024, o governo do novo líder argentino, Xavier Milei, anulou o estatuto de refugiado concedido a Morales pelos seus antecessores, Alberto Fernández (2019-2023) e Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).





O Ministério da Justiça argentino alegou que o estatuto "foi utilizado indevidamente como ferramenta política" por Alberto Fernández, "omitindo o cumprimento dos requisitos estabelecidos" pela lei argentina de reconhecimento e proteção dos refugiados.







A Bolívia continua a viver tempos agitados, sobretudo devido a uma crise económica que afeta particularmente os mais pobres.





Há quatro dias, centenas de agricultores e de trabalhadores, da área política socialista do ex-presidente, manifestaram-se na capital La Paz, para protestar contra a crise econômica e para pedir a libertação dos "presos políticos" detidos após os bloqueios de estradas realizados entre outubro e novembro de 2024.







A "marcha comunitária pela vida" começou dia 10 de janeiro, sexta-feira, na cidade de Patacamaya, a cerca de 100 Km ao sul da capital.



Os manifestantes protestaram contra o agravamento dos preços de produtos básicos. No final de 2024, a taxa de inflação anual acumulada na Bolívia, foi de 9,9 por cento, a mais alta dos últimos 16 anos.



Os manifestantes exigiram soluções para a escassez de combustível e de dólares no mercado financeiro, que se agravou desde o ano passado, depois do governo ter quase esgotado as suas reservas internacionais para subsidiar as importações de diesel e gasolina.