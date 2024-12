Máquina de guerra de Israel lança dezenas de ataques sobre a Síria pós-Assad

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, organização não-governamental que opera a partir do Reino Unido, foram lançados "61 ataques em menos de cinco horas" durante a noite, por parte de Israel.

A ONG assinala que esta última vaga de bombardeamentos vem elevar para "446 o número total de ataques aéreos desde 8 de dezembro".



"Israel continua a intensificar os ataques aéreos contra o território sírio, em particular para destruir completamente os túneis sob as montanhas", faz notar o Observatório, que denuncia ainda a utilização de "mísseis de fragmentação". "Estes túneis continham armazéns para mísseis balísticos, munições, morteiros e outro equipamento militar".As autoridades israelitas têm patenteado preocupação com o destino do presumível arsenal de armas químicas do presidente deposto Bashar al-Assad.



Há igualmente notícia de ataques israelitas contra locais de armazenamento de armas em Qalamoun, perto de Damasco, assim como em Deraa e Soueida, no sul da Síria.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos indica que um "instituto científico" e outras posições militares em Barzé, no nordeste de Damasco, foram destruídas pela máquina de guerra israelita.

Ahmed al-Charaa, figura de proa dos rebeldes sírios, afiançou, este fim de semana, não estar interessado num conflito com o país vizinho. E exortou a comunidade internacional a agir desde já para travar a escalada protagonizada por Israel.

A aliança rebelde Organização de Libertação do Levante - Hayat Tahrir al-Sham, que abrange o antigo braço sírio da Al Qaeda - pôs em marcha, a 27 de novembro, uma ofensiva relâmpago a partir de Idlib. Em escassos dias, lançou a família Assad em fuga para Moscovo.

O filho do fundador do regime Hafez al-Assad, Bashar, há 24 anos no poder na Síria, abandonou o país a 8 de dezembro.



Desde então, cerca de 7.600 refugiados sírios atravessaram a fronteira da Turquia para regressar ao país de origem, segundo o Ministério turco do Interior.



Por sua vez, o ministro turco da Defesa, Yasar Güler, veio garantir, nas últimas horas, que Ancara está "pronta" a fornecer ajuda militar, caso as novas autoridades sírias a solicitem. O governante enfatizou ainda que o Executivo interino sírio já se comprometeu a "respeitar todas as instituições governamentais, a ONU e outras organizações internacionais", além de assinalar à Organização para a Proibição de Armas Química qualquer "traço" deste armamento.



No campo da diplomacia, o enviado da ONU Geir Pedersen chegou este domingo a Damasco. O primeiro alto funcionário das Nações Unidas a visitar solo sírio desde a queda de Assad deixou um apelo contra quaisquer atos de "vingança".



c/ agências