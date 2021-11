Marrocos suspende voos de França por agravamento da epidemia de Covid-19

O adiamento visou “facilitar a operação de regresso dos cidadãos marroquinos e estrangeiros residentes em Marrocos”, conforme explicou o Comité Interministerial de acompanhamento da pandemia de Covid-19. A suspensão dos voos será implementada “até nova ordem”. A medida segue-se a outras implementadas pelas autoridades de Marrocos nas últimas semanas, como a suspensão dos voos de e para a Alemanha, os Países Baixos, o Reino Unido e a Rússia, devido à evolução pandémica nestes quatro países. O reino do norte de África agravou ainda os controlos sanitários a quem pretenda entrar no território, por ar ou por mar.







As autoridades marroquinas referem que a decisão procura “preservar as conquistas de Marrocos em matéria de gestão da pandemia de Covid-19 e para fazer face à degradação da situação sanitária nalguns países da vizinhança europeia” explicou o mesmo gabinete.

, contando 63 por cento da população vacinada até a passada quarta-feira. O país levantou no início do mês um recolher obrigatório noturno em vigor há vários meses, após semanas de recuperação.

Controlos reforçados à entrada

A França é o maior parceiro económico de Marrocos e os laços culturais e humanos são igualmente próximos. Mais de 1.3 milhões de marroquinos vivem em França e 80.000 franceses têm em Marrocos a sua habitação permanente.

À semelhança de vários países europeus, a França enfrenta a quinta vaga da pandemia que faz do continente o novo epicentro mundial da pandemia de Covid-19. Quinta-feira, Paris anunciou um reforço das restrições sanitárias, sem contudo falar em confinamento nem recolher obrigatório.

Há cerca de duas semanas o reino marroquino reforçou os controlos fronteiriços devido ao elevado número de casos de Covid-19 na zona europeia.







As novas restrições aplicam-se a todas as pessoas oriundas dos países da lista “B”, que inclui, além da França, diversos países da União Europeia, o Reino Unido, a Argélia e a Tunísia, de acordo com a mais recente atualização do Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino.

À chegada,O passageiro que teste positivo ao SARS-CoV-2 à chegada é obrigado de imediato a regressar ao país de origem, a cargo da empresa de transporte aéreo ou marítimo, sendo a única exceção os residentes permanentes em Marrocos.