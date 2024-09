Médio Oriente está à beira de uma guerra aberta, alerta Josep Borrell

O ministro português dos Negócios Estrangeiros junta-se ao apelo de Borrell.Presente em Nova Iorque, onde vai participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, Paulo Rangel classificou de muito perigosa a situação atual no Médio Oriente.

Na segunda-feira, o Líbano sofreu a maior série de ataques aéreos das últimas décadas, com o balanço de vítimas a apontar para 492 mortos e milhares de feridos.O G7 sublinha que ninguém beneficia da escalada do conflito no Médio Oriente. Em comunicado divulgado esta madrugada, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo alertou para as consequências inimagináveis, de um alargamento da guerra a nível regional.Também o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, avisa que o Médio Oriente está à beira de uma guerra aberta.