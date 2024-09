Médio Oriente. "Estamos a entrar num nível de tragédia quase sem retorno"

Reuters

Pelo terceiro dia consecutivo, as forças israelitas voltaram a bombardear o sul do Líbano. Ataques que já provocaram meio milhão de deslocados.



O Hezbollah retaliou, com o disparo de um rocket em direção à cidade de Telavive. O ataque lançado a partir do Líbano fez soar as sirenes, mas foi interceptado pela defesa israelita e não provocou danos, nem vítimas.



O grupo xiita pró-iraniano confirma o disparo do rocket e revela que o alvo era o quartel-general da Mossad, a agência de inteligência de Israel.



Perante a escalada do conflito, o subsecretário-geral das Nações Unidas, Jorge Moreira da Silva, teme que a tragédia civil vivida na Faixa de Gaza, possa agora repetir-se no Líbano.



Com o agravar do conflito, o primeiro-ministro israelita anunciou o adiamento da partida para Nova Iorque. Benjamin Netanyahu só vai seguir na quinta-feira para os Estados Unidos, onde é esperado para discursar na Assembleia Geral da ONU.



O conflito no Médio Oriente vai também ser debatido com urgência no Conselho de Segurança das Nações Unidas.