O Hamas diz que não é preciso uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza mas sim pressionar Israel a aceitar a que já está em cima da mesa. Estados Unidos, Catar e Egito estão a finalizar uma nova proposta de acordo de paz para contornar a exigência de retirada total das tropas israelitas do enclave que Netanyahu voltou esta terça-feira a rejeitar.

O primeiro-ministro israelita quer controlar a fronteira do enclave com o Egito. O Hamas garante que não entrega os reféns se o corredor de Filadélfia for ocupado.