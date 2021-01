Memorial do Holocausto francês vandalizado com mensagem pró-uigur

A embaixada israelita em França publicou nas redes sociais uma fotografia do `graffiti` pró-uigur numa parede gravada com nomes de dezenas de milhares de vítimas francesas do Holocausto, expressando "horror e raiva" com o vandalismo "num dia tão simbólico".

A polícia de Paris indicou que o `graffiti` foi descoberto esta manhã, enquanto estavam a ser realizadas ou planeadas cerimónias em todo o mundo para marcar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, comemorado no aniversário da libertação do campo de Auschwitz, em 27 de janeiro de 1945.

Embora a França assista a vandalismo ou violência antissemita de forma persistente, mas dispersa, o `graffiti` encontrado hoje não era explicitamente contra os judeus.

Incluía a mensagem "Uighur Lives Matter" ("A vida dos uigures importa"), numa referência ao tratamento dado pela China a essa minoria étnica, grande parte da qual é muçulmana.

O governo chinês deteve um milhão ou mais de membros de grupos minoritários étnicos turcos em Xinjiang, mantendo-os em campos de internamento e prisões no quais são submetidos a disciplina ideológica, forçados a renunciar à sua religião, idioma e vítimas de abusos físicos.

A China suspeita há anos que os uigures nutrem tendências separatistas.

O nacional-socialismo, implantado na Alemanha em 1933 na sequência da ascensão, com o apoio das elites alemãs, de Adolf Hitler ao poder, estabeleceu gradualmente um regime totalitário, no qual judeus, opositores políticos e outros elementos vistos como "indesejáveis" foram marginalizados, escravizados, presos e assassinados.

Mais de um milhão de crianças, dois milhões de mulheres e três milhões de homens judeus morreram durante esse período, genocídio que só terminaria com a derrota alemã na II Guerra Mundial, em 1945.