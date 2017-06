Merkel contra "protecionismo" e "isolacionismo" de Trump

RTP 29 Jun, 2017, 09:17 | Mundo

As palavras de Merkel são no parlamento do país, mas com claro eco para o exterior, isto a poucos dias da cimeira de líderes do G20.



O que a chanceler alemã disse esta manhã irá ser reafirmado, promete, no encontro dos próximos dias 7 e 8 de julho, em Hamburgo, na presença do presidente dos EUA.



As palavras de Merkel vão contra as políticas defendidas por Donald Trump. "Aqueles que acreditam que o protecionismo e o isolacionismo" são uma solução "estão a cometer um enorme erro".

Alterações climáticas

O clima foi outro tema referido pela chanceler alemã, com Merkel a afirmar que a União Europeia deve assumir um papel ainda mais importante nesta batalha. "Estamos convencidos que as alterações climáticas são um dos grandes desafios que a humanidade enfrenta, um desafio existencial". "Não podemos esperar até que os cientistas convençam todos aqueles que duvidam".



Sobre a União Europeia, Merkel afirmou que o países membros vão estar unidos nas negociações do Brexit. E falou de um plano acordado com o presidente francês Emmanuel Macron para reforçar a cooperação na União Europeia e na Zona Euro.



Disse ainda que a UE precisa de assumir maior responsabilidade nas questões de segurança que enfrenta, em particular em relação à ameaça do terrorismo.