México com mais 421 mortos e 5.674 novos casos

Desde o início da pandemia, o país somou 663.973 casos confirmados de covid-19, que resultaram em 70.604 mortos.

"O número já coloca esta doença como a quarta causa de morte no nosso país, quase duplicando [os óbitos provocados] por doenças hepáticas (39.287 em 2018) e aproximando-se dos tumores malignos (85.754)", informou o presidente do Instituto Nacional de Estatística e Geografia, Julio Santaella, citado pela agência de notícias Efe.

Pela primeira vez, as autoridades mexicanas divulgaram também dados sobre a população indígena, que acumulou 8.563 casos e 1.249 mortes desde o início da pandemia, tendo uma taxa de mortalidade de 14,5%, uma proporção superior à da população em geral, que ronda os 10,6%.

Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o sétimo com mais casos confirmados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 916.372 mortos e mais de 28,5 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 1.860 pessoas dos 63.310 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

