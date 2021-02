México regista 310 mortos em 24 horas

O México registou 3.104 novos contágios, também nas últimas 24 horas, passando assim a somar 2.041.380 infeções registadas desde o início da pandemia.



Com estes números é o terceiro país do mundo com o maior número de óbitos devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.461.254 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.