Milão anuncia plano ambicioso para reduzir poluição após quarentena

Um estudo revelou recentemente que 78 por cento das mortes por Covid-19 em 66 regiões de Itália, Espanha, França e Alemanha ocorreram apenas em cinco regiões: as mais poluídas da lista.





Tanto Milão como toda a região da Lombardia estão entre os locais mais poluídos da Europa, tendo sido também dos mais atingidos pelo surto do novo coronavírus.Com a quarentena domiciliária imposta nessa cidade do norte de Itália,Agora, perante o início do levantamento gradual de restrições que permitirá, eventualmente, o regresso de toda a população ao trabalho, as autoridades locais pretendem evitar que o uso de veículos próprios faça regredir a evolução na qualidade do ar.Por essa razão,. Outra medida será o alargamento de passeios, o que permitirá aos peões circularem mais afastados uns dos outros, prevenindo o contágio por Covid-19.O chamado plano(Estradas Abertas), anunciado esta terça-feira, inclui ainda a imposição de um limite de velocidade de 30 quilómetros por hora nestes renovados espaços da cidade.

Importância do comércio ao ar livre para a economia

“Trabalhámos durante anos para reduzir o uso de carros., argumentou Marco Granelli, vice-presidente da Câmara de Milão, citado pelo“Claro que queremos reabrir a economia, mas pensamos que devemos fazê-lo de forma diferente da anterior”, explicou. “Temos de repensar Milão nesta nova situação”.Granelli frisou a importância do comércio que ocupa parte das ruas, nomeadamente esplanadas de restaurantes, cafés e bares e bancas de artesanato., afirmou.Milão é uma cidade relativamente pequena e densa a nível populacional, com 1,4 milhões de habitantes, dos quais 55 por cento utilizam transportes públicos para se deslocarem aos locais de trabalho. Em média, cada trabalhador mora a cerca de quatro quilómetros do emprego, pelo que trocar o carro por transportes coletivos ou bicicletas é uma hipótese viável para muitos.Janette Sadik-Khan, ex-comissária de Nova Iorque para os Transportes, está a ajudar Milão no plano de recuperação dos transportes públicos para garantir que todos os habitantes conseguirão deslocar-se facilmente e em segurança. Ao, afirmou que