7h35 - Comissão de trabalhadores da Galp preocupada com suspensão de atividade



A suspensão deve durar cerca de um mês e vai começar no dia 4 de maio. A comissão de trabalhadores da Galp não está descansada, diz Hélder Guerreiro. Uma fonte oficial da empresa citada pela Lusa diz que a medida não terá impacto nos trabalhadores da refinaria de Sines.



O mesmo procedimento já tinha sido seguido na refinaria de Matosinhos.



7h10 - Trump anuncia suspensão temporária da imigração para os EUA



O Presidente norte-americano anunciou a suspensão temporária da imigração para os Estados Unidos para "proteger os empregos" no país, na sequência da crise económica causada pela pandemia da covid-19.



"À luz do ataque do inimigo invisível e perante a necessidade de proteger os empregos dos nossos grandes cidadãos norte-americanos, vou assinar um decreto presidencial para suspender temporariamente da imigração para os Estados Unidos", escreveu Donald Trump na rede social Twitter.



O novo coronavírus, que Trump denomina de "Inimigo Invisível", já matou mais de 42 mil pessoas nos Estados Unidos, onde foram já registados 766.660 casos de infeção. Cerca de 22 milhões de norte-americanos ficaram sem emprego devido às consequências económicas da epidemia.



Trump não avançou qualquer pormenor sobre a forma de aplicar esta decisão e durante quanto tempo.







7h00 - Ponto de situação





Os migrantes infetados com Covid19 já estão na base aérea da OTA em Alenquer. O grupo saiu de Lisboa em autocarros ao final da noite. Os migrantes estavam num hostel em Lisboa que foi evacuado, foram depois levados para a Mesquita de Lisboa e depois para uma pousada da juventude.

Para já, vão ficar na base aérea da OTA em Alenquer onde foram criadas medidas sanitárias para receber o grupo.





A reunião de concertação social realiza-se por videoconferência.





O primeiro-ministro recebe também hoje, em São Bento, representantes da hotelaria e da restauração para preparar medidas de relançamento da atividade, num momento em que estes setores registam perdas substanciais por causa da pandemia de covid-19.





Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 657 casos do que no doming.







