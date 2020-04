Trump anuncia suspensão temporária da imigração para os EUA

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

“À luz do ataque do inimigo invisível e perante a necessidade de proteger os empregos dos nossos grandes cidadãos norte-americanos, vou assinar um decreto presidencial para suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos”, anunciou Donald Trump no Twitter.A Casa Branca não avançou qualquer pormenor sobre a forma de aplicar esta decisão nem durante quanto tempo.A declaração do Presidente norte-americano acontece depois da Casa Branca ter argumentado que o pior da pandemia já passou e que o país pode começar a reabrir.

A limitação da imigração é uma das bandeiras da campanha de Donald Trump à Casa Branca. Quando foi eleito em novembro de 2016, o atual Presidente norte-americano prometeu a construção de um muro na fronteira com o México. Trump e os seus conselheiros passaram os primeiros três anos do mandato a reprimir as entradas legais e ilegais no país.



Milhares de imigrantes, sem documentos, foram expulsos da fronteira dos Estados Unidos com o México, nas últimas semanas. Com as autoridades fronteiriças a alegarem medidas de saúde pública.Em janeiro, a administração norte-americana tinha restringido as deslocações com a China, onde a doença foi detetada em dezembro passado, antes de proibir, em meados de março, as viagens entre os Estados Unidos e a maioria dos países europeus.As fronteiras com o Canadá e com o México vão continuar com restrições a viagens não essenciais pelo menos até meados de maio.

Apoio a companhias aéreas

Com as viagens aéreas canceladas, as empresas de aviação começam a revelar grandes dificuldades financeiras. Nos Estados Unidos, o setor do transporte aéreo emprega diretamente mais de 750 mil pessoas.Na segunda-feira, a administração Trump começou a entregar as primeiras ajudas ao emprego às companhias aéreas, depois de ter concluído um plano de apoio ao setor ameaçado pelas consequências da epidemia da Covid-19.

Ao todo, as empresas do setor que aceitaram beneficiar de ajuda, 25 mil milhões de dólares para manter postos de trabalho até 30 de setembro, representam "95 por cento da capacidade total das companhias aéreas dos Estados Unidos".