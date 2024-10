Três detidos. Violência propaga-se na grande Lisboa após morte de homem baleado pela PSP

Já durante a tarde de terça-feira, um autocarro da Carris tinha sido furtado por um grupo de jovens, que exigiu que o motorista e os passageiros saíssem. O veículo foi depois incendiado no Bairro do Zambujal, situação que levou mesmo a um cerco policial para manutenção da ordem naquele local. Duas pessoas tiveram de ser assistidas por inalação de fumo. Horas depois ardeu um segundo autocarro, além de vários caixotes do lixo e uma viatura ligeira.

Segundo o porta-voz da PSP,, afirmou à comunicação social uma fonte policial.Na Damaia houve desacatos em várias ruas, nomeadamente o arremesso de petardos e de pedras na via pública, bem como fogo posto em vários caixotes do lixo.Além do policiamento no bairro do Zambujal, a PSP reforçou os meios em vários locais, concretamente nas denominadas Zonas Urbanas Sensíveis (Zus). Na Amadora, um agente foi apedrejado e duas viaturas policiais ficaram danificadas, bem como outras cinco viaturas, e vários caixotes do lixo foram incendiados., disse a mesma fonte.Quanto ao incêndio da segunda viatura da Carris na Portela de Carnaxide com os acontecimentos no Bairro do Zambujal, o responsável afirma que "tudo indica" que os eventos estão relacionados, mas reconhece que as autoridades ainda não o podem "dizer com segurança".

"Grupos provocadores"



O presidente da Câmara de Oeiras esteve reunido na última madrugada com a PSP e os bombeiros. Isaltino Morais visitou a zona da Portela de Carnaxide e garantiu que as autoridades estão vigilantes e que não existe motivo para preocupações., confirmou Isaltino Morais, acrescentando estar "surpreendido" porque é um "bairro de pessoas pacatas e trabalhadoras"., continuou. "São minorias que atuam" nos desacatos.

Odair Moniz



Odair Moniz, de 43 anos, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e. De acordo com os relatos recolhidos no bairro pelo Vida Justa, o que houve foram "dois tiros num trabalhador desarmado".Na segunda-feira,. O agente que baleou o homem foi entretanto constituído arguido, indicou fonte da Polícia Judiciária.

c/ Lusa