Milhares de milícias iranianas armadas mostram prontidão para enfrentar "ameaças"

Numa demonstração de força, milhares de milícias Basij trajados para combate desfilaram pelas ruas de Teerão. Junto seguiam centenas de veículos guarnecidos com plataformas de lançamento de rockets, artilharia e comandos navais.





Entre os manifestantes estava também a unidade feminina iraniana, com mulheres vestidas de preto e a empunharem espingardas.







A marcha pró-Palestina batizada com o nome "110.000- On Way of Quds Marchers" , contou com 110 mil voluntários paramilitares Basij. Foi organizada pela 27ª Divisão de Forças Terrestres Mohammad Rasulullah do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica de Teerão.





Alguns elementos desta força auxiliar arrastaram caixões decorados com bandeiras israelitas, enquanto bandeiras desfraldades do Hezbollah eram acompanhadas de faixas iranianas e palestinianas.





Os milhares de combatentes filiados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, quiseram mostrar a sua prontidão para enfrentar "ameaças".







Os Basij são uma milícia paramilitar voluntária fundada por ordem de Ayatollah Khomeini em novembro de 1979.





Membros das forças paramilitares iranianas (Basij) marcham ao lado de um míssil iraniano de longo alcance Sejil | Foto: Majid Asgaripour/WANA via Reuters





O desfile de voluntários paramilitares Basij, desta sexta-feira, realiza-se após o enfraquecimento dos aliados do Irão, como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Faixa de Gaza, durante o conflito com Israel. A somar afigura-se a queda do presidente sírio Bashar al-Assad, a quem Teerão também apoiou.

Prontidão para combater os inimigos EUA e Israel

Durante esta marcha, o General Mohammadreza Naghdi, comandante da Guarda, deixou claro que os Estados Unidos e Israel são os inimigos do Irão. “Os EUA estão por trás de todo o infortúnio no mundo muçulmano", afirmou.





Quanto a Israel, "se conseguirmos destruir o regime sionista e retirar as bases americanas da região, um dos nossos grandes problemas estará resolvido”, sublinhou.





O General Hassan Hassanzadeh, também comandante da Guarda na capital, declarou à televisão estatal que um dos objetivos do protesto era "apoiar a população de Gaza e da Palestina".





E sobretudo "queremos mostrar que os Basij estão prontos para enfrentar todas as ameaças dos inimigos da revolução islâmica", acentuou Hassanzadeh.







A marcha que afetou as principais vias da cidade de Teerão, entre Tehranpars e a Praça Valiasr, deixou implícita a lealdade dos Basij ao Líder Supremo, o ayatollah Ali Khamenei.





Entretanto, nos últimos dias, as Forças Armadas Iranianas lançaram vários exercícios de guerra e as autoridades reiteraram que o país não hesitará em fortalecer as suas capacidades militares de defesa do Irão e que estas nunca estarão sujeitas a negociações.