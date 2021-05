Ministro da Saúde do Brasil exige rigor nas medidas preventivas

Marcelo Queiroga, o quarto ministro da Saúde desde o início da pandemia no Brasil, que já causou quase 416 mil mortes e 15 milhões de casos, compareceu na quinta-feira perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada pelo Senado brasileiro para identificar possíveis falhas e omissões do governo no combate à covid-19.O ministro foi questionado por senadores, principalmente da oposição, sobre as declarações do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a minimizar o impacto da pandemia e sobre as críticas do chefe de Estado ao uso de máscaras e medidas de isolamento.Queiroga afirmou, repetidamente, não estar em condições de "fazer julgamentos de valor" ou censurar as "opiniões pessoais" do presidente, mas frisou que o Ministério da Saúde está comprometido na procura de vacinas e na promoção de "medidas não farmacológicas" para conter o contágio., declarou o ministro e médico.Em relação a possíveis confinamentos ou às restrições que Bolsonaro tem rejeitado, o ministro reconheceu que "essas medidas extremas podem ser aplicadas em situações específicas em algum município", mas descartou que possam ser impostas a nível nacional, num país tão grande como Brasil, com 212 milhões de habitantes.Mesmo assim, frisou que este tipo de restrição "não conta com a adesão de toda a população", pelo que, apesar de essas não serem práticas habituais de Bolsonaro.O ministro insistiu que, embora a curva pandémica tenha diminuído nas últimas semanas, em número de mortes e de casos, "", mas de acentuar todas as medidas preventivas para evitar uma nova vaga.O governante admitiu ter sido divulgado um número sobrestimado de vacinas já contratadas contra a covid-19.Nesta quinta-feira, a CPI tinha previsto ouvir o depoimento do diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador), Antonio Barra Torres, mas a audição foi adiada para a próxima semana por falta de tempo.

A investigação parlamentar no Senado, que tem um prazo inicial de 90 dias, tem como objetivo determinar as responsabilidades pelos problemas na gestão da pandemia.