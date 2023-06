Ministro do Interior de França diz que "próximas horas serão determinantes"

Numa carta aberta, o ministro dirigiu-se diretamente às diversas forças policiais francesas e aos sapadores-bombeiros, reconhecendo serem eles próprios "alvos" dos autores dos distúrbios.





"Desde há três dias, o nosso país enfrenta perturbações de rara violência, que tem como alvo os símbolos da República – edifícios camarários, escolas, esquadras, comissariados, postos da polícia municipal, centros sociais… Bombeiros, polícias, agentes policiais, vocês também são alvos, vós que sois os garantes corajosos do respeito pelas leis e pela segurança pública", lamentou Darmanin.





"As minhas instruções são claras: é dada prioridade absoluta ao restauro da ordem republicana, à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados", revela logo depois.





"Neste contexto degradado, vocês aguentaram firmes. Vocês reagiram de forma proporcional, no quadro da lei. Faço questão de saudar a vossa coragem, o vosso sangue frio, o vosso profissionalismo. Com o Presidente da República e a primeira-ministra, estamos todos, plenamente, ao vosso lado", garantiu ainda o responsável pela Administração Interna francesa, numa aparente resposta às críticas que têm sido feitas ao executivo pelos sindicatos dos polícias nas últimas 24 horas.





Gérard Darmanin elogiou ainda a "diligência e grande coragem" dos profissionais a quem é dirigida a carta e procura reduzir os responsáveis dos motins a uma "minoria de delinquentes", que "não representa a imensa maioria dos habitantes dos bairros sociais, que conheço bem".





O ministro acrescenta que, "as próximas horas vão ser determinantes e sei que posso contar com o vosso compromisso sem falhas e no respeito das leis e da deontologia", prometendo "reforços humanos" que, acredita, serão suficientes para a "defesa da ordem da República e os seus valores".



Message aux policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et policiers municipaux. pic.twitter.com/uD1PmUjgdN — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 30, 2023





Darmanin subscreve a carta com a certeza de que polícias e bombeiros "sabem que podem contar com o meu apoio indefetível, como demonstrei nos três anos em que tenho a honra de ser vosso ministro".





A França registou até agora três noites consecutivas de distúrbios e confrontos após a morte de um adolescente de 17 anos, abatido a tiro por um polícia quando tentava fugir a uma operação Stop no bairro periférico parisiense de Nanterre.





Nas últimas 24 horas ficaram feridos quase 300 polícias, foram detidas pelo menos 875 pessoas, 1900 automóveis foram incendiados e foram registados 4.000 focos de incêndio. Paris foi o principal local da violência mas têm-se registado distúrbios e assaltos em diversas cidades de França.





O Presidente Emmanuel Macron convocou esta sexta-feira o gabinete de Crise, pela segunda vez em dois dias, mas não decertou o estado de emergência no país, apesar dos apelos da oposição.