Ministros da CPLP debatem mobilidade juvenil e marcam data e local da próxima cimeira

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Gareth Guadalupe, preside à reunião, uma vez que o seu país detém atualmente a presidência rotativa, começando o encontro com uma intervenção do secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, na cerimónia de abertura.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, participa na reunião, em que o debate político será subordinado ao tema "O Impacto da Mobilidade Juvenil no Espaço da CPLP para o Fortalecimento de Economias Sustentáveis".

"Juventude e Sustentabilidade para o futuro da CPLP" foi também o tema proposto para o concurso de Escrita Criativa - Dia Mundial da Língua Portuguesa, cuja cerimónia de entrega do prémio está na agenda do encontro dos ministros.

"Constitui um momento de celebração e reconhecimento do talento dos jovens escritores", segundo a CPLP, este concurso que é uma iniciativa integrada no Plano Estratégico de Cooperação em Educação e no projeto da Rede de Escolas Amigas da CPLP.

Elisiane Cabral, de Cabo Verde, Zelia Marçal, de Timor-Leste, e Leonardo Pereira, de Portugal, foram, por esta ordem, os três primeiros classificados do concurso internacional, em que participaram 131 trabalhos.

A marcação da data e local da 30.ª reunião do Conselho de Ministros da CPLP, que coincide com a cimeira de chefes de Estado e de Governo, constam também da agenda proposta.

À partida, a Guiné-Bissau deverá acolher essa cimeira, já que lhe cabe assumir, já em 2025, a presidência da Comunidade pelo período de dois anos.

Em visita a Portugal em outubro de 2023, o Presidente da Guiné-Bissau disse que o país já estava pronto para assumir a presidência da comunidade a partir de 2025.

A situação política na Guiné-Bissau alterou-se desde então, e terça-feira Umaro Sissoco Embaló marcou eleições legislativas antecipadas para 24 de novembro.

Isto depois de dissolver, em dezembro, o parlamento, que tinha sido eleito em junho, alegando uma grave crise institucional no país e uma tentativa de golpe de Estado, decisões contestadas principalmente pelos partidos do Governo que destituiu, substituindo-o por um executivo de iniciativa presidencial.

A CPLP tem como estados-membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.