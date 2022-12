Missão Artemis I. Orion amara em segurança no Pacífico

Este regresso era considerado uma das fases críticas da missão Artemis I, visto ser a garantia de segurança de que a futura tripulação Artemis chega sã e salva ao solo terrestre.





O regresso da Orion começou 40 minutos antes da amaragem (splashdown) no Pacifico, com a separação já em órbita terrestre do módulo de serviço, que acompanhou a cãpsula não tripulada em toda esta viagem espacial.







Módulo de serviço que fará a reentrada controlada na atosfera terrestre, mas que se desintegrará antes de chegar a solo terrestre.







Após a separação, a Orion executou um conjunto de manobras de reentrada que passou por um novo procedimento em que, para reduzir a velocidade que trazia da viagem, vai ressaltar na atmosfera, voltar a subir um pouco para depois voltar a descer, com menor velocidade.



Foto: NASA/TV





De seguida e já a cerca de 120 quilómetros de altitude, começou a sequência de disparo do conjunto de 11 paraquedas que reduziu a velocidade de cerca de 40 mil km/h para 30 km/h, velocidade que desceu no Oceano Pacífico junto à costa de San Diego, no Estado norte-americano da Califórnia.





Foto: NASA/TV







A NASA conta agora com novos e preciosos dados de telemetria que vai utilizar para corrigir e implementar nas próximas missões Artemis. A próxima já vai contar com uma tripulação humana, que levará três astronautas a executar a mesma viagem, mas ainda sem alunagem.





Dentro desta cápsula não tripulada, viajaram três manequins equipados com vários sensores que simularam o comportamento do corpo humano. Sistemas vitais para implementar em futuros voos espaciais.





A próxima missão Artemis (II) está prevista para maio de 2024.