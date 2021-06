MNE: "Cada vez vejo menos lógica na decisão britânica"

, até porque há apenas 12 casos registados no país."O trabalho que temos pela nossa frente é de ajudar os nossos amigos britânicos a perceberem melhor que a situação pandémica em Portugal é bastante razoável", sublinhou."Hoje, o argumento que usam é um argumento de irrelevância estatística", afirmou.Questionado sobre esta decisão poucos dias depois da final da Liga dos Campeões, que juntou vários adeptos de duas equipas inglesas no Porto, o ministro recusa-se a comentar "teorias mais ou menos conspirativas".Augusto Santos Silva destaca que "Portugal é um país seguro", até pela sustentada "melhoria da situação" da pandemia no país.O ministro diz entender a "cautela" do Governo britânico. "Mas tenho dois reparos a fazer-lhes com toda a amizade", adianta.", aponta o governante.Em segundo lugar, Augusto Santos Silva aponta: "Temos de ter consciência que a crise provocou crise económica profundíssima", sendo que ainda não há uma estimativa do impacto que esta decisão vai ter, mesmo que dure apenas três semanas.Por fim, o ministro recordou as palavras do Presidente da República , que na quinta-feira apontou para os perigos dos fundamentalismos e extremismos no que à pandemia diz respeito.