Moçambicanos nas ruas contestam processo eleitoral

“Vamo-nos manifestar nas fronteiras, nos portos e nas capitais provinciais (…). Vamos paralisar todas as atividades para que percebam que o povo está cansado”, apelou na segunda-feira Venâncio Mondlane, numa transmissão na sua conta oficial na rede social Facebook, sobre a “quarta etapa” de contestação ao processo das eleições gerais de 09 de outubro.



Mondlane apelou à concentração da população de todos os distritos, até sexta-feira, em cada capital provincial, incluindo Maputo, num protesto que pediu para ser alargado aos portos e às fronteiras do país, e aos corredores de transporte que ligam estas infraestruturas.



Moçambique, e sobretudo Maputo, a capital, viveram paralisações de atividades e manifestações convocadas desde 21 de outubro pelo candidato que não reconhece os resultados das eleições gerais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, que dão vitória a Daniel Chapo e à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder).



As manifestações, maioritariamente violentas, deixaram um rastro de destruição em Maputo, com registo de mortos, feridos, detidos, infraestruturas destruídas e estabelecimentos comerciais saqueados.