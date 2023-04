Módulo Starship pode voar pela primeira vez esta segunda-feira

Se tudo correr conforme o planeado, este teste permitirá pela primeira vez o lançamento e respectivo voo de um protótipo do Super Heavy, batizado como Booster 7, já com um modelo Starship no instalado no topo.





O Super Heavy, da SpaceX é composto por 33 motores Raptor que, acionanos em conjunto podem atingir um impulso entre 4 a 7 milhões de quilos na descolagem.







O dobro da potencia em comparação com o foguete Saturno V, que levou o homem à lua, aquando na sua propulsão máxima.

De acordo com a equipa da SpaceX, ainda que falhem alguns motores, até quatro, ainda assim este potente lançador terá a capacidade de colocar em órbita o futuro modelo tripulado Straship.





Teste estático realizado com sucesso





Hoje, caso seja efectuado o lançamento deste poderoso foguete, é sem dúvida um dia histórico para a aviação espacial.







De acordo com um twitter da SpaceX, este novo veículo totalmente reutilizável de 120 metros de altura está pronto para realizar o tão desejado teste, depois de uma longa espera da licença emitida pela FAA.





Uma espera que serviu para os engenheiros da SpaceX realizarem todas a verificações necessárias, incluindo um teste estático que se realizou no passado dia 9 de fevereiro.





Durante esse teste a equipa que gere este engenho colocou à prova 31 dos 33 motores raptores do Booster 7 com combustão de metano líquido sub-resfriado (CH4) e oxigénio líquido (LOX).





Um teste realizado ainda sem o Starship 24 no topo do poderoso propulsor.





Neste teste estático os 31 motores dispararam com cerca de metade da potência total, gerando cerca de 4 milhões de quilos de impulso. A Space x conta que com todos os 33 motores a funcionar a toda velocidade, o Super Heavy pode produzir mais de 7 milhões de quilos durante o lançamento.





Gwynne Shotwell, presidente e diretora de operações da SpaceX, referiu na altura que este teste estático foi “um grande dia para a SpaceX”.







Ontem, o CEO da SpaceX, Elon Musk, dava conta que tudo estava pronto para mais um marco na história dos lançadores espaciais.



Launch attempt tomorrow pic.twitter.com/czFsQ53Xsa — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2023



Primeiro voo orbital

Está tudo a postos para o lançamento do Starship 24. E se tudo correr como o programado o novo, potente e pioneiro lançador Super Heavy da SpaceX, vai descolar de Boca Chica no Texas, por volta das 14h20, hora de Lisboa, e efetuar um voo ascendente e colocar o SN24, pela primeira vez, em órbita terrestre.







Neste procedimento o Booster 7, após uma subida que decorrerá durante cerca de cinco minutos, vai separar-se do SN24 e cairá de forma controlada, numa embarcação, no Golfo do México. Mas no futuro os engenheiros da SpaceX, prometem que este grande e poderoso lançador voltará ao local de lançamento, onde é recolhido pela mesma torre de lançamento, para voltar a ser utilizado, à imagem e semelhança do modelo Falcon 9 desta mesma companhia liderada por Elon Musk.











Quanto à Starship 24, já em órbita e após separação, acionará os seis motores raptores que a colocarão numa órbita circular à volta da Terra.





Após uma hora e meia de voo, o SN24 receberá ordem de reentrada controlada, recolhendo o máximo de dados possíveis, findo os quais receberá a ordem de explosão para depois cair também de forma controlada, na região do Pacifico.





A última vez que a SpaceX realizou um lançamento foi apenas com o modelo Starship (SN15), tendo o mesmo ocorrido no dia 6 de maio do ano passado, com sucesso.



Assista aqui em direto ao lançamento da Starship 24 a partir da base da SpaceX em Boca Chica, Texas.











Se tudo correr como previsto, Elon Musk quer atravez de uma gigante frota de Starships colocar 10 mil humanos em Marte até 2050.