"Momento crucial". África assiste a aumento de infeções e mortes por Covid-19

A África enfrenta "um momento crucial" na luta contra a pandemia do novo coronavírus, com os números de casos de infeção e de mortes a aumentarem após o alívio de restrições no continente, alerta a Organização Mundial da Saúde. As autoridades de saúde africanas receiam que o agravamento da crise pandémica na Europa venha a prejudicar ainda mais esta situação, tendo em conta a possibilidade de casos importados.