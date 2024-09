Montenegro pede à ONU mais ações contra escalada no Médio Oriente

AFP

O primeiro-ministro português esteve reunido, na noite de quarta-feira, com o secretário-geral das Nações Unidas. Defendeu mais ações concretas por parte da ONU para evitar o agravamento do conflito no Líbano.

Luís Montenegro afirmou que existe um consenso cada vez maior sobre a necessidade de restringir o uso do veto no Conselho de Segurança.



Um encontro em português entre Luís Montenegro e António Guterres acompanhado pelo enviado especial da Antena 1, João Alexandre.



Luís Montenegro vai discursar esta quinta-feira na Assembleia-Geral das Nações Unidas. A intervenção do primeiro-ministro português, em Nova Iorque, está prevista para as 21h00 em Lisboa.