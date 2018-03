Morreu Stephen Hawking

Mário Aleixo - RTP14 Mar, 2018, 06:15 / atualizado em 14 Mar, 2018, 10:41 | Mundo

Stephen Hawking tinha 76 anos. A notícia foi avançada por um porta-voz da família.



Stephen Hawking estava profundamente debilitado. O cientista sofria de uma doença degenerativa há vários anos. Só se movia em cadeira de rodas e recorria a um computador para poder falar.



Entre as teorias mais célebres de Stephen Hawking está uma relacionada com a formação do universo e com buracos negros.

O cientista britânico morreu na sua residência, na cidade inglesa de Cambridge. Sua família enviou uma declaração oficial à imprensa confirmando a morte do físico e cosmólogo. Lucy, Robert e Tim, seus filhos, afirmaram que Hawking era "um grande cientista e um homem extraordinário cujo trabalho e legado viverão por muitos anos".Considerada uma das mentes mais brilhantes da história da ciência, ele fez grandes contribuições à comunidade científica, com teorias como a do espaço-tempo e do funcionamento dos buracos negros, a partir das quais conseguiu aproximar o público de temas que poderiam parecer complexos para muitos.Hawking realizou seu trabalho académico nas universidades britânicas de Oxford e Cambridge. Autor de best-sellers como "Uma Breve História do Tempo" e "O Universo numa Casca de Noz", o cientista foi responsável por popularizar a física teórica junto de um público leigo.