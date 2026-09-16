Mundo tem "razão para ter medo" mas deve confiar nas empresas de IA

Entretanto, em Washington, o senador de esquerda Bernie Sanders e o antigo conselheiro de Trump, Steve Bannon, defenderam uma maior governação da IA.

Autorregulação em vez de regulação governamental

Já na terça-feira, mais líderes do setor da IA manifestaram apoio à autorregulação, em vez da intervenção governamental.

"O povo deste país deve tomar as decisões sobre a IA, e não apenas um punhado de oligarcas", afirmou Sanders numa conferência realizada em Washington.





Last month I wrote about how we can build a positive and safe future for everyone: https://t.co/1KtONlqBs5



Every lab has the responsibility and incentive to move at the pace required to train its models safely, and the ability to take its own actions to ensure that happens.



The… — Mark Zuckerberg (@finkd) September 15, 2026

"Segurança é um problema de engenharia "

“A segurança é fundamental. No entanto, a segurança é um problema de engenharia", acrescentou responsável da Nvidia.

A ideia de deixar que os executivos de IA se autorregulem totalmente pareceu uma má ideia para alguns no setor.

O CEO da Anthropic avançou ainda que uma das maiores surpresas do boom da IA não foi o avanço da tecnologia em si, mas o seu impacto mais abrangente.

"Com riscos tão elevados, não podemos deixar que o perfeito se torne inimigo do bom", escreveu Chris Lehane.





c/ agências