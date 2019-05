Myanmar. Libertados militares acusados de massacre de rohingyas

Os sete soldados responsáveis pelo homicídio de dez rohingyas - condenados a dez anos de prisão pelo massacre na aldeia de Inn Din - foram libertados em novembro de 2018, revelou agora a agência Reuters.

As detenções ocorreram após o massacre de 2017, quando centenas de aldeias na zona de Rakhine foram pilhadas por militares. Durante este ataques foram perpetrados homicídios em massa, violações em grupo e fogos postos. Como resultado, mais de 730 mil rohingyas foram obrigados a fugir para o Bangladesh.As Nações Unidas consideram que este ataque foi feito com "intenções genocidas", para expulsar a etnia muçulmana da antiga Birmânia.

Após uma conturbada luta pela independência, o exército, liderado pelo general Ne Win, pôs em marcha em 1962 um golpe de Estado. A Birmânia, cuja designação foi posteriormente alterada para Myanmar, é desde então governada de facto pelas forças militares.



A partir de 1988, Aung San Suu Kyi tornou-se uma figura de relevo no país, ao liderar o movimento pró-democrático. Ajudou a formar o partido Liga Nacional pela Democracia, mas foi seguidamente condenada a prisão domiciliária, o que duraria 21 anos.



Apesar da vitória do seu partido nas eleições de 1990, o exército recusou transferir o poder. Neste período, Suu Kyi ganhou o Prémio Nobel da Paz, cujo montante seria utilizado para o desenvolvimento da educação e da saúde no país.



Nas eleições de 2012, conseguiu, finalmente, um lugar no Parlamento e, mais tarde, tornar-se-ia a Primeira Conselheira de Estado.

A condição dos rohingyas

Os rohingyas estão entre as minorias mais perseguidas no mundo.

O regime tentou expulsar a minoria do país e repovoar as respetivas terras com outros habitantes. Até agora, mais de 900 mil foram expulsos, sendo forçados a refugiar-se em países como o Bangladesh, a Malásia e a Indonésia.O exército é também acusado de promover o trabalho forçado, abusos sexuais, a destruição de mesquitas e a proibição de atividades religiosas. As Nações Unidas têm vindo a denunciar constantes violações de Direitos humanos em Myanmar, empregando mesmo o termo genocídio.