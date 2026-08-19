Mykhailo Fedorov. Ex-ministro ucraniano pede eleições em tempo de guerra



Desde o início da guerra, em 2022, que a Ucrânia está sob lei marcial, o que significa que as eleições estão suspensas.

Horas antes de Fedorov publicar o seu vídeo, Zelensky indicou formalmente Yevhenii Khmara para ministro da Defesa e reconduziu o chefe da diplomacia de Kiev, Andriy Sybiga, nomeações que têm ainda de ser validadas pelo Parlamento.

O percurso de Fedorov

O seu papel à frente do Ministério da Transformação Digital fez dele um dos primeiros a adotar a guerra com drones, que revolucionou o combate na Ucrânia desde 2022.



A sua demissão em meados de julho, ordenada pelo chefe de Estado, desencadeou uma onda de protestos na Ucrânia que se estendeu até agosto e levou Zelensky a substituir também o comandante do Exército, Oleksandr Syrsky, considerado rival de Fedorov.

O apelo de Fedorov, feito num vídeo publicado no YouTube, é a primeira exigência deste tipo por parte de uma figura política ucraniana de topo desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala em 2022. A lei ucraniana proíbe a realização de eleições em tempo de guerra.", disse Fedorov. "mesmo no meio de uma longa guerra".Para Fedorov, aO antigo ministro da Defesa reconheceu a complexidade de organizar uma eleição em tempo de guerra, citando em particular a dificuldade de garantir o direito de voto aos militares, aos eleitores das zonas próximas da linha da frente e aos milhões de refugiados ucranianos no estrangeiro — argumentos já apresentados por Volodymyr Zelensky para explicar a ausência de eleições presidenciais."Mas. Podemos encontrar uma solução também neste caso", sublinhou Fedorov num vídeo que tem a duração de dez minutos.No entanto, frisou que que o país enfrentava uma "crise sistémica de governação" e tinha "medo da mudança", apontando a corrupção na Ucrânia como um dos fatores que prejudicavam o esforço de guerra.", realçou.Sem referir nomes, Fedorov condenou a corrupção oficial, que, segundo ele, prejudicou o esforço de guerra da Ucrânia.", sublinhou o antigo ministro, aos 28 anos, Fedorov ocupou o cargo durante seis anos. Foi o último membro remanescente do primeiro gabinete de Zelensky em 2019.Ao contrário dos seus antecessores, Fedorov apresentou publicamente uma estratégia para derrotar a Rússia através do desgaste e da superioridade tecnológica.nos primeiros dias após o presidente russo, Vladimir Putin, ter lançado uma invasão em grande escala da Ucrânia.Mais tarde, liderou uma campanha de angariação de fundos bem-sucedida, chamada Exército de, e incorporou elementos de "" (a aplicação de mecânicas, dinâmicas e elementos visuais de jogos — como pontos, níveis, rankings e recompensas — em atividades do mundo real) na guerra, criando um sistema que premiava as unidades militares ucranianas com créditos por atingirem alvos russos.A medida foi considerada responsável por causar uma perturbação considerável às operações e ao avanço da Rússia na linha da frente.Pouco depois da sua demissão, Fedorov, com os seus conhecimentos em tecnologia, criticou publicamente o comandante-chefe das Forças Armadas, Oleksandr Syrskyi, expondo uma profunda divergência entre ambos e as suas diferentes visões sobre a guerra.Milhares de ucranianos saíram à rua para exigir a demissão de Syrskyi — um comandante militar da velha guarda, culpado pelos seus críticos pelas pesadas perdas de tropas na linha da frente — e a reintegração de Fedorov.Embora Zelensky tenha afirmado que despediu Fedorov pela sua incapacidade de trabalhar com Syrskyi, o presidente demitiu o chefe militar pouco depois, sob pressão pública.Durante o seu mandato como ministro da Defesa, Fedorov, que gozava de grande popularidade, foi reconhecido por revitalizar o ministério, liderar uma campanha anticorrupção e utilizar dados para analisar e tentar melhorar o desempenho na linha da frente.Fedorov recebeu outras propostas para cargos governamentais, incluindo o de vice-primeiro-ministro para a Inovação Militar, mas o político de 35 anos afirmou que só regressaria como ministro da Defesa.