Nagorno-Karabakh. Human Rights Watch pede respeito por civis

", explicita o comunicado divulgado na página na internet desta ONG.A Human Rights Watch acrescentou que "todas a partes" envolvidas "devem respeitar a proibição absoluta" de envolver os civis no conflito, ou de "perpetrar ataque que indiscriminadamente prejudiquem civis".A ONG dá também conta de que "", no entanto, a organização diz que não há maneira de confirmar estas informações.", explicita a Human Rights Watch.Oficiais de Nagorno-Karabakh relataram que "" ficaram feridos.





Contornos do conflito







Desde domingo que as forças do enclave separatista apoiadas pela Arménia, um país de religião cristã ortodoxa, e as do Azerbaijão se confrontam nos combates mais sangrentos desde 2016. Mais de 80 mortos foram já confirmados no ressurgimento do conflito.No centro das deterioradas relações entre Erevan e Baku encontra-se a região do Nagorno-Karabakh.Integrada em 1921 no Azerbaijão pelas autoridades soviéticas, a região proclamou unilateralmente a independência em 1991, com o apoio da Arménia.Na sequência da uma guerra que provocou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados, foi assinado um cessar-fogo em 1994 e aceite uma mediação russo-norte-americana-francesa designada Grupo de Minsk. No entanto, as escaramuças armadas permaneceram frequentes.Em julho deste ano, os dois países envolveram-se em confrontos a uma escala mais reduzida que provocaram cerca de 20 mortos.Os combates recentes mais significativos remontam a abril de 2016, com um balanço de 110 mortos.O regresso do conflito armado a esta região separatista arménia do Nagorno-Karabakh está a suscitar receios sobre uma guerra em larga escala entre a Arménia e o Azerbaijão no Cáucaso do sul, onde Ancara e Moscovo disputam zonas de influência.