Nagorno-Karabakh, uma guerra às portas da Europa

No início do séc. XX, este recanto montanhoso a sul do Cáucaso tinha uma população maioritariamente arménia mas em termos geográficos era território do Arzebaijão. Da Rússia, em 1920, chegou a ordem implementada pela força, mas o fim da URSS na década de 90 do século passado, traçou a insegurança da região.

O conflito entre os dois Estados assenta em avanços e recuos armados na tentativa de incorporarem esta região nas fronteiras respectivas. Os acordos de paz quase sempre são desrespeitados e os aliados têm agendas próprias.



Thomas de Waal, analista de Política Internacional, na publicação The Guardian, explica quais as forças que tiram proveito desta luta territorial: os nacionalistas na Turquia de Erdogan, que apoiam o Azerbaijão, e a indústria de armamento da Rússia de Putin, que fornece os arsenais dos dois lados.