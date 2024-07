"Não ficarei em silêncio". Kamala afirma a Netanyahu que "é hora" de declarar cessar-fogo

Harris conversou com o primeiro-ministro israelita. Descreveu o encontro comoe um acordo de libertação de reféns, para acabar com uma guerra que provocou a morte de muitos civis inocentes., afirmou em declarações aos jornalistas."Não podemos desviar o olhar face a estas tragédias [em Gaza]. Não podemos ficar dormentes e insensíveis ao sofrimento".



A ainda vice-presidente de Biden terá pressionado Benjamin Netanyahu sobre a “terrível” situação humanitária em Gaza. As palavras de Kamala foram analisadas até à exaustão para encontrar sinais de mudança em relação à estratégia seguida pelo atual presidente norte-americano. “O que aconteceu em Gaza nos últimos nove meses é devastador. As imagens de crianças mortas e de pessoas desesperadas e famintas fugindo em busca de segurança, às vezes deslocadas pela segunda, terceira ou quarta vez”.



E Trump?

As palavras de Kamala Harris - o tom utilizado - antecipam um. Sendo certo que o facto de ter dito em público o que disse ao primeiro-ministro de Israel também é sublinhado pelos analistas.Para além de afirmar que o que Gaza tem vivido “nos últimos nove meses é devastador“, Kamala recordou também ter plantado árvores para Israel quando era criança e reafirmou que sempre defendeu um “compromisso inabalável com a existência do Estado de Israel”.O ex-presidente e candidato presidencial republicano encontra-se, esta sexta-feira, com Netanyahu e, ao anunciar a reunião com o líder israelita, sublinhou a boa relação entre ambos., afirmou.Palavras que Netanyahu retribuiu durante o discurso no Congresso: “Gostaria de agradecer ao presidente Trump por tudo o que fez por Israel”.