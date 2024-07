Kamala Harris diz a Netanyahu que está na hora do cessar-fogo entre Israel e Hamas

A declaração de Harris a Netanyahu ocorreu durante o encontro realizado na Casa Branca, a quem também expressou a sua “viva inquietação” com as vítimas civis do conflito, como divulgado aos jornalistas depois do encontro.“Não podemos desviar o olhar destas tragédias. Não nos podemos permitir ser insensíveis ao sofrimento e não ficarei silenciosa”, acrescentou Harris, que é a candidata do Partido Democrata à eleição presidencial, quando se está no 10.º mês do conflito entre Israel e o Hamas.Antes de se reunir com Netanyahu, Harris, recebeu-o com uma breve saudação, durante a qual lhe disse, com semblante carregado: “Bem-vindo, senhor primeiro-ministro. Temos muito que falar”.Harris tem sido abertamente crítica com a forma como Israel conduz os ataques na Faixa de Gaza, que já causou mais de 39 mil mortos, e foi a primeira voz do governo de Biden a exigir um cessar-fogo.A vice-presidente, que tem entre as suas funções a da presidência do Senado, foi a grande ausente do discurso do chefe de governo israelita no Congresso norte-americano.





(Com Lusa)